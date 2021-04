Dans une décision prudente, GSKP a déprécié l’actif à hauteur de 6,4 milliards de roupies dans ses résultats trimestriels de décembre 20 et explorait toutes les options pour l’usine, y compris la vente.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals (GSKP) a annoncé la vente de son usine de Vemgal située dans le Karnataka à Hetero Labs Ltd pour une contrepartie en espèces de Rs1.8bn. Après l’arrêt de Zinetac l’année dernière, cette usine est restée inutilisée et GSKP avait annoncé une radiation. Les performances financières récentes de la société ont été saines grâce à la reprise de ses marques clés et soutenues par des produits récemment lancés (Fluarix Tetra, Menveo et Nucala).

Nous prévoyons que cette tendance à la reprise des thérapies aiguës se poursuivra au cours des prochains trimestres. L’exposition de GSKP uniquement aux formulations nationales, un bilan solide et un capital de marque solide sont de bon augure. Maintenez ADD avec un prix cible révisé de Rs 1 575 / action (auparavant: Rs 1 565 / action).

Hetero achète l’usine de Vemgal. GSKP a annoncé la vente de son usine de fabrication nouvellement construite à Vemgal, Karnataka, ainsi que du terrain, de l’usine et des machines, des actifs, des logiciels et de l’équipement à Hetero Labs pour une contrepartie en espèces de Rs 1,8 milliard. L’accord devrait s’achever dans les cinq prochains jours, cependant, la transaction devrait être finalisée d’ici septembre 21 après les approbations et formalités nécessaires. GSKP avait l’intention d’utiliser ~ 60% de la capacité de fabrication de Zinetac (ranitidine), cependant, après le problème des impuretés de la NDMA, GSKP a arrêté la fabrication et la vente du produit en septembre 20. Cela conduirait à une sous-utilisation sévère de l’usine de Vemgal qui n’était pas encore commercialisée. Dans une décision prudente, GSKP a déprécié l’actif à hauteur de 6,4 milliards de roupies dans ses résultats trimestriels de décembre 20 et explorait toutes les options pour l’usine, y compris la vente.

Impact financier. Après la dépréciation, la valeur comptable de l’actif qui était sur le marché de la vente s’élevait à Rs 3,75 milliards. La vente est annoncée pour une contrepartie en espèces de Rs1.8bn. Par conséquent, après la transaction, GSKP enregistrerait une perte de 1,95 milliard de roupies. La transaction supprimerait les actifs inutilisés et améliorerait les ratios de rendement Depuis que la société a arrêté de fabriquer du Zinetac dans son usine existante de Nashik, il n’y a pas d’exigence immédiate pour une nouvelle usine limitant les besoins d’investissement. GSKP pourrait annoncer un dividende plus élevé en FY22E pour utiliser son excédent de trésorerie après FCF de 5,4 milliards de roupies en FY21E et une entrée de trésorerie supplémentaire de 1,8 milliard de roupies après la transaction.

