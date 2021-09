in

Cependant, le calendrier reste incertain pour ces transactions.

Focus sur la réduction de la dette : PNB reste l’un des noms les plus endettés de notre univers de couverture avec une dette nette/EBITDA de 1,7x au FY21. Il a fait quelques progrès au cours des dernières années pour parvenir à une réduction significative de la dette et cela reste un excédent. À partir de l’EX21, sa dette nette s’élevait à Rs 35,5 milliards, soit une réduction de Rs 2,1 milliards par rapport à l’EX20 (la dette nette était de Rs 34,3 milliards au 1QFY22). La dette à long terme (hors autres passifs financiers) de 2,9 milliards de roupies doit être remboursée au cours de l’exercice 22 et la dette totale de 42,2 milliards de roupies arrive à échéance au cours des quatre prochaines années. Le PNB vise une réduction totale de la dette de 15 à 16 milliards de roupies au cours de l’exercice 22 avec le produit de 12 milliards de roupies de l’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences. (filiale de GNP engagée dans l’activité API) et Rs 4 milliards de cash-flows d’exploitation attendus.

Les transactions d’actifs de pipeline pourraient alléger le fardeau de la R&D : le PNB avait dépensé 60,6 milliards de roupies (12,4 % des revenus) en R&D au cours de l’exercice 2017-21 (11,3 % au cours de l’exercice 21) avec environ 55 à 60 % de dépenses en R&D pour l’innovation et 40 à 4 % en génériques des produits. L’impact des dépenses élevées en R&D se reflète dans ses marges d’exploitation liées à la gamme dans les adolescents moyens à élevés. Bien qu’il s’attend à ce que les dépenses de R&D se poursuivent pour les futurs moteurs de croissance, il s’efforce d’optimiser les coûts (y compris les accords de partenariat pour les actifs du pipeline). GNP a réduit les dépenses d’Ichnos Sciences (sa filiale à 100 % engagée dans la R&D innovante) à 102 millions de dollars au cours de l’exercice 21, contre 116 millions de dollars au cours de l’exercice 20. L’issue positive des discussions en cours pour des accords de partenariat pour les actifs du pipeline d’Ichnos (potentiellement ISB880 et ISB830) et/ou une augmentation de capital par Ichnos pourrait l’aider à alléger sa charge de R&D. Cependant, le calendrier reste incertain pour ces transactions.

Maintenir « hold » avec un TP révisé de Rs 610 (à partir de Rs 645) : le PNB se négocie actuellement à un PE de 14,1x/13x sur la base de nos estimations de BPA FY22/23 par rapport au PE moyen sur 3 ans/5 ans de 15,3x /16,7x. Bien qu’il puisse voir de multiples catalyseurs potentiels au cours des 12 à 15 prochains mois (par exemple, l’accord sur les actifs du pipeline pour Ichnos, l’approbation de la FDA pour Ryaltris, la lecture des données clés des actifs du pipeline), nous pensons que toute réévaluation de l’évaluation dépend en grande partie d’une amélioration notable de l’exploitation. marges et réduction de la dette. Après d’énormes avantages des ventes liées au COVID-19 au 1er trimestre de l’exercice 22, nous nous attendons à ce que la croissance de ses ventes en Inde se situe à un niveau faible à moyen. De nouveaux lancements aux États-Unis ont contribué à stabiliser les ventes au cours des derniers trimestres ; cependant, nous restons attentifs aux craintes d’érosion des prix plus élevée aux États-Unis. La mise en œuvre par la direction des objectifs de réduction de la dette et des transactions d’actifs de R&D en pipeline sera essentielle pour améliorer le sentiment des investisseurs, où les progrès ont été très lents dans le passé. Nous ajustons nos estimations pour refléter les perspectives actuelles, ce qui conduit à une baisse de 5 à 9 % de nos estimations de BPA FY22-24e.

Nous reportons notre évaluation à septembre 2023 à partir de juin 2023, ce qui conduit à une juste valeur révisée TP est de Rs 610 (à partir de Rs 645).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.