Nous augmentons le BPA de l’exercice 22E de 6 % et maintenons notre note Hold car nous considérons que l’action est pleinement valorisée en l’absence d’une nouvelle reprise du prix du brut.

À retenir : l’EBITDA de GAIL a raté JEFe de 10 % sur un gros échec dans le commerce du gaz, alors même que le segment pétrochimique battait largement JEFe. Le transport a fait bonne figure avec un vol +1% y/y malgré une baisse des importations de GNL. Les volumes et la réalisation de la pétrochimie ont surpris positivement. Nous augmentons le BPA de l’exercice 22E de 6 % et maintenons notre note Hold car nous considérons que l’action est pleinement valorisée en l’absence d’une nouvelle reprise du prix du brut.

Manque d’EBITDA : l’EBITDA de GAIL est passé de 10 % en dessous de JEFe en raison d’un échec important dans le segment commercial, même si le segment pétrochimique a devancé JEFe. Une dépréciation plus faible que prévu et des autres revenus plus élevés ont aidé PAT à battre JEFe de 4 %.

Transport Gaz stable : L’EBITDA du secteur Transport Gaz est en ligne avec nos estimations. Le volume de transport était de +1% y/y alors même que les importations de GNL en Inde ont diminué de 12% y/y, indiquant un avantage de la nouvelle production nationale.

Gros échec dans le négoce de gaz : le volume des échanges a diminué de 6,5% en glissement annuel et l’EBITDA est nettement inférieur à notre estimation, secoué par la faible demande de GNL spot qui a connu une flambée des prix au début du trimestre. Le prix élevé du brut qui prévaut soutient la rentabilité des échanges même si les prix au comptant restent élevés (> 10 $ US/mmbtu), ce qui implique un certain impact sur les volumes.

Forte performance en petchem : Petchem vol +34% y/y était significativement en avance sur JEFe. Les réalisations à une prime de 7 % par rapport à la parité des importations ont indiqué une demande intérieure très forte. Les volumes sont susceptibles d’être impactés par les restrictions liées à la pandémie au 1QFY22E, mais la rentabilité devrait rester forte si le prix du brut maintient les niveaux actuels.

La marge du segment GPL s’est améliorée mais les volumes ont baissé : le volume de GPL -15% en glissement annuel est inférieur à celui de JEFe mais les marges se sont nettement améliorées grâce à la baisse des coûts, même si le prix du gaz domestique est resté stable. La réalisation du GPL s’est considérablement ralentie au 1TFY22E, pesant probablement sur la rentabilité.

InvIT de pipeline important pourrait revaloriser le stock : l’InvIT proposé pourrait revaloriser le multiple de valorisation des activités de transport de 6,5x à 9x, augmentant ainsi la juste valeur de GAIL de 20 % (Rs 30/sh) à condition que des actifs importants soient transférés. Mais une petite offre semble probable étant donné que trois pipelines contribuent à 70 % des revenus.

Maintien du maintien : nous augmentons les estimations de l’EX22E de 6 % en raison d’une rentabilité plus élevée des produits pétroliers, maintenant l’EX23E globalement inchangé. Nous augmentons modestement notre SOTP à Rs 150 (à partir de Rs 145). Nous voyons un potentiel de hausse limité dans l’action à moins que le brut ne remonte davantage par rapport aux niveaux actuels.

