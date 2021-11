Novelis se lance également dans un investissement de 130 millions de dollars aux États-Unis, qui ajoutera une capacité d’environ 124 kt (3 % du total).

À retenir : l’EBITDA de Novelis au deuxième trimestre, à 553 millions de dollars, a augmenté de 9 % en glissement trimestriel (+22 % en glissement annuel) et était de 12 % supérieur à JEFe. Les expéditions ont été stables en QoQ, mais l’EBITDA/t a augmenté de 9 % en QoQ pour atteindre un nouveau sommet de 571 $. Novelis a été favorable à la demande dans tous les segments et s’attend à ce que les marges se maintiennent au-dessus de 500 $/t. L’action a surperformé Nifty d’environ 70% CYTD mais 1,2x FY23E PB est raisonnable pour 16% FY23E ROE. Nous retenons « acheter » avec Rs610 PT ; HNDL reste notre choix préféré dans les métaux indiens.

Un autre trimestre solide chez Novelis : l’EBITDA ajusté de Novelis au 2T à 553 millions de dollars était en hausse de 9 % en glissement trimestriel (+22 % en glissement annuel) et de 12 % au-dessus de JEFe. Les volumes du deuxième trimestre ont été stables au cours du trimestre, mais l’EBITDA/t a augmenté de 9 % au cours du trimestre pour atteindre un nouveau sommet de 571 $. Le PAT récurrent au deuxième trimestre à 244 millions de dollars était en hausse de 54 % en glissement annuel. La hausse des prix de l’aluminium a entraîné une sortie de fonds de roulement de 144 millions de dollars au 2T (1H : 515 millions de dollars). Novelis a toujours généré un FCF sain après paiement d’intérêts de 235 millions de dollars au 2T (1H : 158 millions de dollars). La dette nette a diminué de 4 % en glissement trimestriel à 5,0 milliards de dollars.

Forte demande et perspectives de marge : Novelis continue d’enregistrer une forte demande dans ses segments clés. Le commerce des canettes de boissons profite d’un changement dans le mélange d’emballages en plastique et en verre, et d’une consommation à domicile plus élevée au milieu de Covid. Malgré les pénuries de copeaux à court terme, les perspectives pour l’aluminium automobile restent solides, tirées par l’allègement des véhicules, l’électrification et le passage aux VUS et aux camionnettes. La forte demande dans les secteurs du logement, de l’électronique et des transports est positive pour le segment spécialisé. L’EBITDA/t de Novelis est passé d’environ 300 $ au cours de l’EX14-16 à 450 $ au cours de l’EX20 et à 571 $ au 2QFY22, et les perspectives de forte demande dans les segments clés sont positives pour la rentabilité. Alors qu’une baisse significative de la propagation de la ferraille de canettes de boisson pourrait exercer des pressions sur les marges, Novelis est confiant de maintenir un EBITDA/t supérieur à 500 $.

Les extensions automatiques sont en ligne : Novelis a étendu ses capacités automobiles de 300 ktpa à environ 1 mt. Ces installations ont commencé la production commerciale et devraient augmenter au cours des deux ou trois prochaines années, augmentant la part des automobiles dans les expéditions totales de 16% en 1HFY22 à 25%. Novelis met en place une nouvelle usine en Chine pour 375 millions de dollars, ce qui facilitera l’intégration des capacités d’Aleris et permettra la réalisation de 100 millions de dollars de synergies. Novelis se lance également dans un investissement de 130 millions de dollars aux États-Unis, qui ajoutera une capacité d’environ 124 kt (3 % du total).

Les prix de l’aluminium se relâchent après une forte hausse : les prix de l’aluminium au LME ont augmenté de 30 % entre la mi-juillet et la mi-octobre, mais ont depuis corrigé de 16 % à 2 680 $/t au comptant (conformément à la moyenne du trimestre de septembre). Les prix du charbon thermique sont passés d’une moyenne de 139 $/t en septembre-Q à un sommet de 236 $/t en octobre 21, mais ont depuis chuté de 45 % à 129 $/t. En revanche, le prix de l’alumine est passé de 426 $/t fin août à 627 $/t au comptant. Toute augmentation des coûts de l’aluminium, en particulier de l’alumine, devrait être bénéfique pour HNDL, car elle possède 100% de bauxite captive et s’approvisionne en charbon en Inde à des prix inférieurs au prix mondial.

Conserver l’achat : nous ajustons l’EBITDA et le BPA de l’exercice 22-23E en prenant en compte des marges plus élevées chez Novelis, mais nous abaissons notre hypothèse de prix de l’aluminium de 2 600 $ à 2 500 $ (7% en dessous du prix spot). L’action a surperformé le Nifty d’environ 70 % CYTD ; cependant, son PB de 1,2x pour l’exercice 23 est toujours raisonnable par rapport au pic 2010-11 de 1,7x malgré des attentes similaires de 15 à 16 % de ROE. Nous réitérons « acheter » avec un Rs610 PT, ce qui implique 1,6x FY23E PB.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.