Les volumes de commercialisation étaient conformes à notre estimation à 9,1 mmt (+3% QoQ), avec une marge commerciale (y compris les stocks) à Rs5.8/litre (-3% YoY, +2% QoQ).

Le risque d’exécution du projet gagne en importance : HPCL a annoncé un EBITDA conforme à notre estimation grâce à un débit de raffinage inférieur aux estimations (à 2,5 mm, 6 % de moins que notre estimation), malgré le recul marginal du GRM (2,4 $/b) et du marketing marges (5,8 Rs/litre).

Les performances de raffinage étaient inférieures à notre estimation en raison du retard dans la montée en puissance de la raffinerie de Mumbai après sa fermeture pour agrandissement. Il est désormais complet, avec un taux d’utilisation de 80 % actuellement ; mais attendez-vous à un peu plus de temps pour que la montée en puissance se matérialise. La direction s’attend à une utilisation de 100 % en 4QFY22. La baisse des cadences de raffinage a entraîné une augmentation du carburant et des pertes, compensant de meilleurs écarts de production au 2TFY22. SG GRM s’est amélioré à 7,5 $/b en octobre 21, bien qu’une montée en puissance plus lente de la raffinerie de Mumbai puisse maintenir la marge sous pression à court terme.

La raffinerie de Visakhapatnam fonctionne à plus de 100 % de sa capacité d’utilisation. L’expansion de la même chose devrait être achevée d’ici décembre’21, avec une contribution significative probable à partir de 2QFY23. La mise à niveau par le bas profiterait du 4QFY23. La montée en puissance à Visakhapatnam serait confrontée à des défis plus importants car l’hydrocraqueur à boues est une technologie relativement nouvelle, sans un grand nombre d’installations commerciales.

Nous soulignons que l’entreprise est aux prises avec un monstre à trois têtes : i) la perte de l’effet de levier marketing, ii) l’augmentation de la dette et iii) l’exécution du projet. Nous nous attendons à ce que la dette nette consolidée augmente encore pour atteindre 604 milliards de roupies au cours de l’EX24E, contre 421 milliards de roupies au cours de l’exercice 21, soit près de 1,4 x sa capitalisation boursière actuelle. Nous nous attendons à ce que les frais d’intérêts s’élèvent à 15,4 milliards de roupies d’ici l’exercice 24E, contre 9,6 milliards de roupies au cours de l’exercice 21. Nous évaluons l’action à 1x décembre’23E P/BV et recommandons une note «neutre» avec un prix cible de Rs295.

Le risque majeur pour notre appel serait une marge marketing brute plus élevée (bien qu’elle ait été légèrement sous pression en octobre’21, à 1,8 Rs/3,7 Rs par litre pour l’essence/diesel de 1,3 Rs/2,3 Rs QoQ) en raison à une poussée des prix du Brent.

EBITDA en ligne, les expansions de raffineries continuent de ralentir le débit global : le débit de la raffinerie était de 6 % inférieur à notre estimation à 2,5 mmt (QoQ stable). Le GRM rapporté était légèrement supérieur à notre estimation (2 $/b) à 2,4 $/b (v/s 3,3 $/b au 1QFY22).

L’EBITDA était conforme à 30,1 milliards de roupies, avec un PAT à 19,2 milliards de roupies (-22% en glissement annuel, +7% en glissement trimestriel) et le taux d’imposition à 18,5%. Le BPA s’élevait à Rs13,2 (est. Rs 12,2).

En 1HFY22, l’EBITDA a chuté de 21% en glissement annuel à Rs63 milliards, avec PAT à Rs37 milliards (-30% en glissement annuel). Le débit de la raffinerie a diminué de 37% en glissement annuel à 5 ​​mmt en raison d’un arrêt prévu de la raffinerie de Mumbai. Les volumes de commercialisation ont augmenté de 12 % en glissement annuel à 17,9 millions de tonnes. Le GRM rapporté s’est amélioré à 2,9 $/b (v/s 2,6 $ en 1HFY21), tandis que la marge commerciale est tombée à 5,8 $/litre (contre 7,1 Rs/litre en 1HFY21).

Évaluation et vue – maintenir notre note « neutre » : à la fin de 1HFY22, la dette nette autonome/consolidée a diminué de 376 milliards de Rs/387 milliards de Rs (contre 398 milliards de Rs/401 milliards de Rs à la fin de FY21). Capex pour FY22 s’élève à Rs145 milliards (Rs64 milliards ont été dépensés en 1HFY22). Nous maintenons notre note « neutre » sur l’action, avec des risques tels que l’exécution de projets à Visakhapatnam et l’augmentation des niveaux d’endettement.

