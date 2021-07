Un résultat meilleur que prévu pourrait permettre de réduire les coûts de crédit du renforcement des provisions pour tampon (1,2 % pour ICICI et 0,7 % pour HDFC Bank).

À retenir : avant les résultats de l’ICICIB au premier trimestre : nous constatons une meilleure traction sur la croissance des prêts aux particuliers et le NII (vs HDFCB) donnant du confort. La croissance des services bancaires aux entreprises (y compris ECLG) a été favorable et la clarté sur la qualité/la croissance des actifs améliorerait la visibilité sur l’expansion du NIM. Les résultats récents du HDFCB suggèrent un risque limité de dérapage/coût du crédit pour ICICIB. Sa remise sur les valeurs de HDFCB s’est réduite à 35-40%, mais la valeur à 2,1x est attrayante et disque. pourrait se réduire à 25-30%. ‘acheter’.

Surperformance vs HDFCB sur la croissance du crédit retail & NII. Un domaine clé dans lequel HDFC Bank a pris du retard au cours des derniers trimestres est la croissance des prêts aux particuliers, qui a également freiné la croissance du NII. Au cours du quatrième trimestre, ceux-ci ont augmenté de 7 % et de 13 % en glissement annuel et au premier trimestre, ils étaient de 10 % et 9 %. ICICI Bank, d’autre part, a pu mieux croître, reflétant une meilleure exploitation des clients et une croissance plus élevée dans le segment des services bancaires aux entreprises. Au cours du quatrième trimestre, ICICI a enregistré une croissance de 20 % des prêts aux particuliers, contribuant à une hausse de 17 % du NII. Nous nous attendons à ce qu’ICICI Bank affiche également une croissance comparativement meilleure de l’indice NII au premier trimestre (12-13%)m, ce qui soulignerait sa meilleure dynamique de revenus.

Qualité des prêts bancaires aux entreprises. ICICI Bank a intensifié ses prêts bancaires aux entreprises, qui ont augmenté de 37% en glissement annuel (y compris une partie des prêts ECLG) par rapport à une croissance de 11% du portefeuille HDFCB au 4T (21% au 1T sur une base inférieure). Ces prêts représentent 6 % des prêts pour les deux banques. Ce segment dégage clairement de meilleures marges, mais peut également être vulnérable aux cycles de crédit. Par conséquent, nous pensons que les commentaires de la direction sur la qualité et la croissance de ce segment donneront une meilleure visibilité sur la traction dans la ligne supérieure et les NIM.

Risque limité pour la qualité des actifs sur la base des résultats de HDFCB. Nous pensons que l’expérience de crédit de HDFC Bank dans ses résultats du premier trimestre indique que les tendances de la qualité des actifs d’ICICI Bank devraient être conformes à nos attentes. Au cours de l’exercice 21, ICICI Bank a enregistré un taux de dérapage de 2,5% des prêts de l’année précédente, contre 1,8% pour HDFC Bank. Alors que pour le premier trimestre, notre prévision de base est d’un taux de défaillance de 3,6% pour ICICI Bank contre 2,9% pour HDFC Bank. Un résultat meilleur que prévu pourrait permettre de réduire les coûts de crédit du renforcement des provisions pour tampon (1,2 % pour ICICI et 0,7 % pour HDFC Bank).

L’écart de valorisation a la possibilité de se réduire : la décote de l’écart de valorisation d’ICICI Bank par rapport à DFC Bank s’est réduite de 50 à 60 % à 35 à 40 % maintenant – une combinaison de revalorisation chez ICICI Bank et d’un certain déclassement chez HDFC Bank. Nous évaluons ICICI Bank à « Acheter » avec un prix cible de Rs 780 et un prix cible ADR de 20 $.

Nous voyons la possibilité d’un rétrécissement de la décote via 2 jambes : (1) une volatilité plus faible, ce qui réduit le bêta/CoE en stock ; et (2) l’amélioration du ROE.

