Coin des analystes | ICICI Prudential Life: Maintenez “ acheter ” avec un prix cible de Rs 700

Grâce à l’amélioration de la franchise, ces banques ont annoncé une réduction de 25 à 50 points de base de leurs taux de dépôt à terme et ont également réduit les taux d’intérêt sur les dépôts d’épargne jusqu’à 300 points de base.

Les banques partenaires ont amélioré la franchise de dépôt et réduit les taux de dépôt: les nouveaux partenaires de bancassurance d’ICICI Pru Life (IIB, AU Bank, IDFC First Bank et RBL) ont vu leurs dépôts de détail croître de + 60% en glissement annuel en FY21 et la part de ces dépôts au total ont augmenté de 900bps en glissement annuel à 46%. Même les dépôts de Casa ont augmenté de 50% en glissement annuel à 41% du total, sous l’effet de la croissance des dépôts d’épargne. Une combinaison de l’accent mis sur la vente au détail des dépôts avec des taux plus élevés que les pairs (prime de 150 à 200 points de base par rapport aux grandes banques), une croissance plus lente des actifs et le service à la clientèle ont contribué à améliorer leur profil de dépôt. Grâce à l’amélioration de la franchise, ces banques ont annoncé une réduction de 25 à 50 points de base de leurs taux de dépôt à terme de détail et ont également réduit les taux d’intérêt sur les dépôts d’épargne jusqu’à 300 points de base. Nos récentes conversations avec la direction indiquent qu’il est également possible de réduire davantage les taux de dépôt à l’avenir.

Des taux plus bas peuvent diriger les flux vers les produits traditionnels: même si la baisse des taux de dépôt reflète principalement le renforcement de leur franchise de dépôt, nous pensons qu’elle aura un effet positif sur la vente croisée de produits financiers, en particulier lorsque les rendements sont garantis ( comme les produits sans contrepartie et les annuités) ainsi que d’autres produits traditionnels comme le PAR. Nous comprenons que ces plates-formes collectivement ont généré environ 6 à 7 milliards de roupies de nouvelles primes annualisées au cours de l’année écoulée et que les objectifs seraient de doubler ce chiffre au cours des 3 prochaines années environ, ICICI Pru Life étant un bénéficiaire clé.

Une meilleure visibilité de la croissance peut conduire à une réévaluation; Maintenir ACHETER: Même si Covid wave 2.0 aura un impact commercial à court terme, nous pensons que la traction sur ces nouveaux partenariats s’améliore. Nous voyons un VNB croître à 19% Cagr sur FY21-24 conduit par une hausse de la croissance des primes; ROEV opérationnel de 15% en FY22. Notre VNB FY23 peut voir une hausse de 15% si la direction atteint son objectif. À notre avis, ICICI Pru Life offre le meilleur risque-rendement parmi les assureurs-vie et nous élevons notre prix cible à Rs 700 (au lieu de Rs 640) sur la base de 2,7x Mar-23 P / EV.

