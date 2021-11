Nous avons relevé notre estimation du GRM de base pour l’exercice 22E à 4 $/b contre 3 $/b et avons pris en compte le gain de stock de brut et de produits du premier semestre d’environ 92 milliards de roupies, y compris celui de la filiale CPCL.

Le BPA consolidé d’Indian Oil Corporation (IOC) au deuxième trimestre de l’exercice 22 est en hausse de 3 % en glissement annuel malgré la baisse du GRM publié, en raison de la hausse de l’ebitda pétrochimique et de la marge commerciale. La marge commerciale nette du carburant automobile au cours de l’exercice 22-TD est de 2,5 Rs/l, identique à notre estimation pour l’exercice 22E. Le GRM de Singapour a bondi à 7,5 $ le baril le 21 octobre en raison de la baisse du débit chinois, des stocks de carburant automobile en Asie et aux États-Unis et des prix très élevés du gaz stimulant la demande de pétrole. Le maintien du rétablissement du GRM est la clé des perspectives d’IOC ; un hiver froid peut garantir le maintien de la force du GRM au cours de l’exercice 23E, mais il y a aussi des vents contraires. Nous avons augmenté notre : 1) BPA FY22E de 52% sur l’affacturage des gains de stocks H1 et la mise à niveau du GRM, 2) FY22E basé sur l’ebitda de 28% à Rs137, et 3) FY23E EPS de 6% sur la mise à niveau de la marge marketing à Rs2 .5/l. Maintenir « tenir ».

BPA T2 en hausse de 3 % en glissement annuel grâce à l’ebitda pétrochimique et à l’augmentation de la marge marketing : le BPA autonome du deuxième trimestre de l’exercice 22 est en hausse de 2 % en glissement annuel grâce à : 1) une augmentation de 50 % en glissement annuel de l’ebitda pétrochimique à 18,1 milliards de roupies, 2) une augmentation de 34 % en glissement annuel de la marge marketing à Rs3,5/l, et 3) une augmentation estimée de 5,9x en glissement annuel du gain de stock de produits à Rs4,5 milliards. Le GRM rapporté était en baisse de 24% en glissement annuel à 6,55 $/b, tandis que le GRM de base à 4,81 $/b était plus élevé par rapport à moins 0,97 $/b au T2FY21. Hors gain/perte d’inventaire, le BPA autonome du deuxième trimestre est en hausse de 6,9 ​​fois l’an. La croissance du BPA consolidé en glissement annuel au deuxième trimestre a été modeste à 3 % en glissement annuel malgré une augmentation de la part des bénéfices des JV/associés de 3,2 fois en glissement annuel en raison de la baisse de 76 % en glissement annuel des bénéfices de la filiale Chennai Petroleum (CPCL).

Marges de commercialisation YTD et FY22E à Rs2,5/l : La marge nette de commercialisation du carburant automobile est de Rs2,48/l en FY22-TD par rapport à notre estimation FY22E de Rs2,5/l. Pour maintenir les marges à ce niveau, d’autres hausses de prix sont nécessaires, ce qui, nous en sommes convaincus, serait fait.

La récente hausse du GRM à Singapour est de bon augure pour les perspectives de l’exercice 22E ; L’hiver froid peut garder le GRM fort au cours de l’exercice 23E, mais il y a aussi des vents contraires : . Singapour 7,5 $/b le 21 octobre en raison de fissures dans les carburants de transport au plus haut de 21 à 69 mois. Le GRM d’IOC est en retard sur le GRM de Singapour en partie à cause de facteurs temporaires. Nous nous attendons à ce que la force du GRM se maintienne pendant le reste de l’EX22E. Des ajouts de capacité de 1,3 mb/j, de nouvelles vagues de Covid et un rebond de l’utilisation des raffineries chinoises et américaines sont des risques pour le maintien de la force, mais un hiver rigoureux qui maintient les prix du gaz élevés et la reprise de la demande peut maintenir le GRM fort même au cours de l’exercice 23E.

Augmenter le BPA et le prix cible FY22E-FY23E : nous avons augmenté notre estimation de base du GRM FY22E à 4 $/b contre 3 $/b et avons pris en compte un gain de stock de brut et de produits au premier semestre d’environ 92 milliards de roupies, y compris celui de la filiale CPCL. Cependant, nous avons réduit notre débit et notre volume de ventes pour prendre en compte l’impact du Covid au premier semestre. L’impact net est une amélioration du BPA de l’EX22E de 52 %. Le prix cible basé sur 6x FY22E EV/ebitda à l’exclusion des gains d’inventaire est en hausse de 28% à Rs137 (4% à la hausse). Nous avons augmenté notre BPA FY23E de 6% principalement en raison de l’augmentation de la marge commerciale nette du carburant automobile à 2,5 Rs/l contre 2,25 Rs/l plus tôt. L’estimation du GRM reste inchangée à 4,5 $/b.

