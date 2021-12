Par conséquent, la direction prévoit que la perte de volume due aux droits sera compensée par une forte demande dans d’autres domaines et par la proposition de valeur attrayante qu’elle offre aux usines.

à court terme cahoteux ; croissance attendue. Nous avons récemment interagi avec Kunal Shah, directeur exécutif de l’AIAE.

Points saillants : i) La perte de volume due à des problèmes de concurrence au Canada et en Afrique du Sud serait atténuée par d’autres zones géographiques. ii) L’or et le cuivre restent une partie importante de la stratégie avec une nouvelle amélioration potentielle de la demande. iii) La capacité des chemises de broyage devrait être mise en service d’ici la fin de l’exercice 22 et augmenter au cours de l’exercice 23. La récupération des volumes devrait rester progressive car les coûts d’expédition restent élevés. Alors que la perte de volume due aux droits reste exacerbée à court terme, la récupération pourrait être étirée car la conversion de volume prend du temps. Maintenez « HOLD » avec un TP de 2 002 Rs, valorisant le stock à 30x le BPA FY23E, à la moyenne des trois dernières années.

Des ratés à court terme mais des dégâts sous contrôle L’AIAE a perdu 25 % des volumes combinés suite à l’imposition de droits de 22 % et 15 %, respectivement, au Canada et en Afrique du Sud cette année, les coûts d’expédition élevés exacerbant le problème. Cependant, la direction constate une amélioration dans d’autres zones géographiques, notamment en Afrique et en Australie, et le ciment connaît également une reprise avec une légère augmentation des investissements. Par conséquent, la direction prévoit que la perte de volume due aux droits sera compensée par une forte demande dans d’autres domaines et par la proposition de valeur attrayante qu’elle offre aux usines.

Conducteurs à long terme intacts : À long terme, la demande d’or et de cuivre reste robuste avec des besoins plus élevés en énergies renouvelables, véhicules électriques et smartphones, tandis que l’or reste le seul indicateur du dollar américain. Ainsi, les métaux devraient rester dans une tendance haussière structurelle. L’AIAE offre de plus grands avantages de récupération d’or/cuivre à ces usines via un processus descendant. De plus, avec l’ajout de revêtements de broyeurs à son portefeuille, l’AIAE élargira sa part de portefeuille et sa valeur ajoutée auprès de ses clients. Cela devrait permettre de réduire les coûts d’énergie et d’augmenter le débit en tant que solutions pour les clients. Avec une demande mondiale annuelle de remplacement d’environ 2,5 millions de tonnes et plus avec environ 20 % convertis en ferrochrome et un marché de 300 000 tonnes de revêtements de broyeur, l’AIAE est bien placée.

Perspectives et valorisation : Croissance des volumes attendue ; maintenir « HOLD » Avec l’intégration des revêtements de broyeurs à son portefeuille de produits, l’AIAE s’est positionnée comme un fournisseur de solutions complètes. Compte tenu des prix élevés des matières premières, l’opportunité pour l’AIAE continue de s’améliorer ; cependant, les frais d’expédition et les droits d’importation élevés dans quelques pays freinent quelque peu les perspectives à court terme malgré l’offre solide de l’entreprise. À ce stade, nous attendons que le rapport risque-rendement devienne favorable. Maintenez « HOLD » avec un TP de 2 002 Rs, valorisant le titre à 30x le BPA FY23E, à la moyenne de sa bande de trois ans.

