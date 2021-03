Coin des analystes: Initiez-vous avec ‘ajouter’ sur Aditya Birla Capital

Bien que l’activité de gestion d’actifs d’ABCL continue de générer de solides performances, le redressement des activités de prêt générera de la valeur; cela sera complété par une amélioration de la marge de VNB en assurance-vie et par le seuil de rentabilité attendu dans le secteur de la santé.

Des temps plus clairs à venir. Nous pensons que l’accent mis par Aditya Birla Capital sur l’amélioration de la rentabilité dans toutes les activités grâce à une combinaison de passage à des segments à forte marge, de gestion des dépenses et d’amélioration du levier d’exploitation soutient ses évaluations. Un cycle de crédit favorable, des partenariats bancaires solides, l’exploration des synergies du groupe et des coûts de financement bénins offrent des perspectives favorables. Initier avec ADD; FV de Rs 145.

Nous entamons une couverture sur Aditya Birla Capital (ABCL) avec une notation ADD et une FV basée sur SoTP de Rs 145. Alors que les activités de gestion d’actifs d’ABCL continuent de fournir de solides performances, le redressement des activités de prêt augmentera la valeur; cela sera complété par une amélioration de la marge de VNB en assurance-vie et par le seuil de rentabilité attendu dans le secteur de la santé.

Nous nous attendons à ce que les activités de prêt d’ABCL génèrent un ROE à moyen terme de 14%, contre environ 8 à 10% en FY2020, largement soutenues par une hausse des marges tirée par le mix. Le secteur du logement se concentrera sur des logements abordables à rendement plus élevé, tandis que les CFNB se concentreront sur les prêts aux particuliers et aux PME, un changement des prêts aux grandes et moyennes entreprises. Ces NBFC auront une marche sur la corde raide, générant une croissance dans certains des segments de clients / produits encombrés, avec une maîtrise ferme des ratios de coûts et de la qualité du crédit. Même si l’assaisonnement relativement faible des prêts au détail et au logement abordable pose un surpoids, une amélioration du cycle de crédit aux entreprises offre également des avantages. Une filiation solide ainsi que le filet de sécurité associé en capital (dette / capitaux propres) est un avantage stratégique entre les cycles.

Un bouquet de produits et une gamme de canaux diversifiés, soutenus par la solide franchise de HDFC Bank (~ 45% des APE individuels), entraîneront des gains de parts de marché pour Aditya Birla Sun Life Insurance. La part croissante de la protection des marges élevées et l’amélioration du levier d’exploitation soutiendront probablement l’expansion de la marge de VNB post-dépassement à ~ 16% d’ici FY2024E de ~ 10% en FY2021E et ~ 7% en FY2019; cela conduira le RoEV opérationnel à la mi-adolescence (~ 15% d’ici FY2024E par rapport aux niveaux de 12-13% en FY2020-21E).

Aditya Birla Sun Life Asset Management est bien placée pour générer une forte croissance (18%) du bénéfice de base au cours de l’exercice 2021-24E, soutenue par une croissance similaire des capitaux propres AAUM CAGR et une amélioration du levier d’exploitation, faisant grimper le ratio PBT de base de 4 pb à 26 pb en FY2024E. La performance de ses fonds, sa composition de distribution diversifiée et sa concentration sur l’expansion des activités dans les petites villes soutiendront la croissance de MF AAUM.

Les principaux risques pour les activités d’ABCL sont les suivants. Les livres de prêts non raisonnés dans les segments à forte croissance des NBFC / HFC présentent des risques liés à la qualité des actifs. Toute refonte probable de la dette chez Vodafone peut présenter un risque pour la notation de crédit d’ABCL et de ses NBFC. L’activité AMC est exposée aux vents contraires de l’industrie, à savoir. augmentation des passifs en raison de la concentration des investisseurs sur le TRI et augmentation probable des paiements des distributeurs. L’expansion de la marge de VNB dans le secteur de l’assurance-vie repose sur de solides volumes et une croissance de la protection; alors que le premier est vulnérable à l’écosystème de HDFC Bank, le second a récemment vu des signes de ralentissement.