Coin des analystes| ITC: Stock sous pression sur la politique fiscale proposée sur le tabac

Le groupe d’experts analysera la structure fiscale existante sur toutes les formes de tabac, y compris le tabac à fumer et sans fumée.

À retenir : le stock de l’ITC a été soumis à des pressions suite aux informations selon lesquelles le gouvernement aurait formé un groupe d’experts pour élaborer une politique fiscale globale sur le tabac. Nous examinons en profondeur les mesures MPOWER de l’OMS, qui prescrivent une taxe supérieure à 75 % du prix de vente au détail. La taxe sur les cigarettes en Inde est d’environ 55 %, mais la taxe sur les autres formes (bidi, mastication) est relativement faible. Nous pensons qu’un effort sérieux pour lutter contre l’usage du tabac nécessite une approche équilibrée ; pénaliser uniquement les cigarettes peut sinon être contre-productif.

MPOWER : est l’acronyme d’un ensemble de six mesures, prescrites par l’OMS, pour réduire la consommation de tabac et a été introduite en 2008. Les six mesures sont : 1) Surveillance de la consommation de tabac et de l’efficacité des mesures préventives ; 2) Protéger les gens de la fumée de tabac ; 3) Offrir de l’aide pour arrêter de fumer ; 4) Avertir des dangers ; 5) Faire appliquer les interdictions de publicité, de promotion, etc. ; et 6) Augmenter les taxes sur le tabac.

Système de points : chaque pays est classé sur chacune de ces six mesures MPOWER sur une échelle à cinq points, et les pays devraient atteindre le plus haut niveau de réussite (sur cette échelle à cinq points) pour chacune des six mesures.

Où se situe l’Inde : L’Inde a le plus haut niveau de réussite dans les deux composantes « O » et « W ». Le pays a pris des initiatives substantielles même pour d’autres mesures et se classe 4e sur 5 pour chacune d’entre elles en 2020. Dans le cas de R, qui signifie augmenter les taxes, l’OMS exige de chaque pays qu’il veille à ce que plus de 75 % du prix de vente au détail soient des taxes. .

L’Inde est actuellement à environ 55 % ; il y a des pays de chaque côté, c’est-à-dire inférieurs et supérieurs, certains atteignant même environ 80 %.

Voie à suivre : le groupe d’experts analysera la structure fiscale existante sur toutes les formes de tabac, y compris le tabac à fumer et sans fumée. L’intention est également d’élaborer une feuille de route pour la politique fiscale et de recommander des mesures immédiates pour rendre l’Inde conforme en ce qui concerne la composante « R ».

Cigarette contre tabac : à ce stade, il est presque impossible de prédire ce que le groupe d’experts recommanderait et ce que le gouvernement mettra en œuvre. Cependant, si le véritable objectif est de réduire la consommation de tabac, il existe de solides arguments en faveur d’une augmentation des taxes et de meilleurs processus de collecte des taxes pour les non-cigarettes, qui représentent près de 90 % de la consommation mais ne contribuent qu’à 20 % de la taxation.

Et la collecte ? Une hausse des impôts agressive pèserait sur les volumes et impacterait à son tour la perception des impôts, ce qui pourrait être une préoccupation pour le ministère des Finances. Nous notons que les cigarettes contribuent à plus de 30 % au Compensation Cess Fund of India et constituent une importante réserve de ressources pour le gouvernement afin de régler les déficits fiscaux auxquels sont confrontés les États.

Notre point de vue sur l’ITC : cette décision a clairement suscité des inquiétudes concernant la taxation du tabac à l’approche du budget du 1er février 2022 ; en conséquence, le stock de l’ITC pourrait rester limité à la fourchette (et même baisser plus près du budget). Bien entendu, les mesures visant à taxer d’autres formes de tabac seraient perçues de manière positive, tandis qu’une forte augmentation du nombre de cigarettes pour atteindre le seuil de taxation de plus de 75 % serait négativement significative.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.