JSL a souligné la flexibilité potentielle dont elle bénéficie dans la planification de la production.

Sur la bonne voie : Nous avons accueilli la direction de Jindal Stainless (JSL). La direction a clarifié la stratégie de l’entreprise au niveau des produits, soulignant la résurgence de la demande que la série 400 voit en Inde. L’expansion de 1,9 mtpa à 2,9 mtpa reste sur la bonne voie. La capacité existante entraînera une croissance du volume de 15 à 20 % au cours de l’exercice 22. La direction a souligné qu’elle continue de se concentrer sur le désendettement et s’est orientée vers le début du versement des dividendes alors que la fusion entre JSL et Jindal Stainless (Hissar) (JSHL) se termine, probablement à court terme. Maintenir « acheter » avec un prix cible de Rs 230/action.

Flexibilité dans le plan de production : JSL a souligné la flexibilité potentielle dont elle bénéficie dans la planification de la production. Il peut modifier le profil du produit en 30 à 45 jours en fonction de la demande. JSL compte actuellement plus de 120 produits dans son portefeuille. La direction a souligné que la série 400 est celle où réside l’avantage en termes de coûts. Il n’y a pratiquement pas d’importation en série 400 en Inde alors qu’elle bénéficie de la demande incrémentale la plus forte (vis-à-vis de la série 200/300). JSL reste parmi les très rares entreprises au monde à utiliser du ferrochrome liquide, ce qui ajoute à l’avantage de coût dans la fabrication de la série 400.

Achèvement de l’expansion de la friche industrielle dans les délais et dans le budget : la commande d’équipement a été passée à deux grands fournisseurs européens avec des configurations de conception similaires. Les fournisseurs se sont engagés à respecter le calendrier et aucun gros travail de génie civil ou de structure n’est requis à leur fin. Après l’expansion en cours (1,9 mtpa à 2,9 mtpa), la portée de l’expansion des friches industrielles semble limitée : l’accent mis sur Hissar reste sur la valeur ajoutée. L’acier des lames détient 80 % des parts de marché et JSL est le plus grand fournisseur de Gillette dans le monde. Des flans de pièces sont fournis aux monnaies indiennes et mondiales. L’usine Hissar couvre une superficie de 300 acres avec 0,8 mtpa tandis que l’usine Jajpur s’étend sur 800 acres et avait une capacité similaire jusqu’au 19 novembre. JSL a investi 400 millions de roupies à Jajpur pour le désengorger à 1,1 million de tonnes par an.

Scénario de concurrence et statut des aciers Chromeni : la direction de JSL ne semblait pas s’en inquiéter, car 35 à 40 % de la demande nationale d’acier inoxydable est actuellement satisfaite par les importations. Le plan initial d’une usine intégrée d’acier inoxydable (par Chromeni) n’a pas encore abouti et pourrait prendre un peu plus de temps s’il essaie de le poursuivre. Les grandes mines de nickel ont d’abord permis à Chromeni de s’approvisionner en métal à des prix compétitifs, ce qui semble désormais s’être arrêté.

JSL envisage une gamme de produits prudente axée sur les marges ; s’attend à une augmentation de la demande de séries 400 en Inde : les séries 200/300 contribuaient auparavant à plus de 50 % de la demande indienne d’acier inoxydable. La série 400 s’adresse principalement à des applications plus récentes comme dans les secteurs ferroviaire et automobile. JSL cherche à élargir le marché indien de la série 400, compte tenu du nouveau modèle de consommation (carrosserie extérieure des voitures de chemin de fer, systèmes d’échappement automatiques, ponts routiers dans les chemins de fer). Valorisations et principaux risques : Nous maintenons « acheter » sur Jindal Stainless (JSL) avec un objectif de cours de Rs 230/action. Nous l’évaluons à 1,8x FY24E P/B, avec un EV/EBITDA implicite de 5x.

