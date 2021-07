Coin des analystes – Kotak Mahindra Bank : Maintenir la note « neutre »

in

Jusqu’au 1QFY22, la banque a déboursé 119 milliards de roupies dans le cadre du programme ECLGS. Les dépôts ont augmenté de 9,6% en glissement annuel pour atteindre environ 2 900 milliards de roupies. Les dépôts de CASA ont augmenté d’environ 16 % en glissement annuel.

Performances opérationnelles en ligne ; Croissance des prêts sous pression : la qualité des actifs s’est légèrement détériorée grâce au segment de détail sécurisé, KMB a annoncé une performance opérationnelle en ligne, bien que des provisions inférieures par rapport à notre estimation aient conduit à une croissance PAT autonome de 32 % en glissement annuel (5 %). Le PAT consolidé a baissé de 3% en glissement annuel en raison de la moindre performance des filiales, principalement Kotak Life et Kotak Prime. Le portefeuille de prêts a chuté d’environ 3 % en glissement trimestriel (en hausse de 6,6 % en glissement annuel) à environ 2 200 milliards de roupies, en raison d’une baisse dans la plupart des segments. Sur le front de la responsabilité civile, la croissance de CASA reste stable, portant le mix CASA à 60,2 % (le plus élevé de l’industrie). Sur le front de la qualité des actifs, les dérapages se sont élevés à Rs 15 milliards (annualisé 2,8% des prêts) principalement dus aux tracteurs, aux CV/CE et au segment des petites entreprises. Le ratio GNPA/NNPA a augmenté de 31 pb/7 pb QoQ à 3,56%/1,28 %. La banque porte des provisions liées au Covid de Rs 12,8 milliards (0,6% des avances), qui restent inchangées. Nous maintenons notre note neutre.

Le mix CASA s’élevait à 60,2 %, le plus élevé de l’industrie. Le mix CASA + TD (inférieur à 50 millions d’INR) a augmenté à ~92 % du total des dépôts. La qualité des actifs s’est détériorée, le ratio GNPA/NNPA augmentant de 31 pb/7 pb QoQ à 3,56%/1,28 %. Le total des dérapages s’est élevé à INR15b (à 2,8 % annualisé des prêts) principalement dans les véhicules commerciaux, les tracteurs, les équipements de construction, etc. . Le livre SMA-2 est passé à INR4.3b (v/s INR1.1b en FY21). La restructuration totale s’est élevée à 5,5 milliards INR (0,25 % des avances) contre 4,35 milliards INR au cours de l’EX21. La banque porte des provisions totales liées au COVID de 12,8 milliards d’INR (~0,6% des prêts) et n’a rien tiré au cours du 1QFY22.

Évaluation et vue : KMB a annoncé une performance opérationnelle de base en ligne dans un environnement difficile, malgré une croissance modérée des prêts dans la plupart des segments. La banque continue de faire état de progrès constants dans la construction d’une solide franchise de responsabilité, avec un ratio CASA d’environ 60 % (le plus élevé du secteur). La qualité des actifs a été affectée en raison de la deuxième vague COVID, qui a entravé les recouvrements, entraînant ainsi des dérapages élevés. Le portefeuille restructuré reste sous contrôle ~0,25 % des crédits. La banque porte des provisions liées au COVID de 12.8b INR (0,6% des avances). Nous estimons un coût du crédit de 1,1% pour FY22E (v/s 1,3% en FY21). Nous maintenons notre estimation des bénéfices pour FY22E/FY23E. Nous maintenons notre position neutre avec un TP à 1 900 INR/action (3,5x FY23E ABV + INR560 pour les filiales).

