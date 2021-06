Coin des analystes: le choix préféré de BPCL parmi les OMC; TP inchangé à Rs 544

Le bénéfice récurrent consolidé du quatrième trimestre s’est élevé à 58 milliards de roupies contre une perte de 3,6 milliards de roupies au quatrième trimestre de 20; la part des bénéfices de JV / associés est en hausse de 66% en glissement annuel.

Augmentation du BPA au T4 entraînée par un gain de stock: le bénéfice récurrent autonome du T4FY21 s’est élevé à Rs48,8bn vs une perte de Rs877mn au T4FY20, tirée par 1) un gain de stock de brut et de produits de Rs36.4bn vs une perte de Rs 49bn au T4FY20; 2) Baisse de 17% du coût des intérêts en glissement annuel (la dette est en baisse de 37% en glissement annuel mais en hausse de 7% au TQ à 263 milliards de roupies fin mars 21); et 3) hausse de 44% en glissement annuel des autres revenus en raison du gain de change par rapport à la perte au T4FY20.

Le GRM rapporté à 6,64 $ / bbl était en hausse de 8,9x en glissement annuel tandis que le GRM de base à 2,46 $ / bbl était en baisse de 67% en glissement annuel. La marge marketing nette a diminué de 61% en glissement annuel à 1,2 roupie / l. Hors gain / perte de stock, le BPA autonome du T4 est en baisse de 41% en glissement annuel. Le bénéfice récurrent consolidé du quatrième trimestre s’est élevé à 58 milliards de roupies contre une perte de 3,6 milliards de roupies au quatrième trimestre de 20; la part des bénéfices de JV / associés est en hausse de 66% en glissement annuel. Le BPA récurrent autonome et consolidé de l’exercice 21 a augmenté de 4,2x et de 3,9x en glissement annuel.

Marge de commercialisation du carburant automobile faible; Besoin de hausses pour le stimuler: la marge de commercialisation nette du carburant automobile, qui était en hausse de 37% en glissement annuel à 3,05 roupies / l en FY21, est faible à 1,28 roupies / l le 26-mai’21 et à seulement 0,49 roupies / l en FY22 -TD vs notre estimation FY22 de Rs2.5 / l malgré les hausses de prix du carburant automobile de Rs3.04-3.59 / l au cours des trois dernières semaines. La marge nette est estimée à Rs1,48 / l le 1er juin 21 et Rs1,07 / l le 16 juin 21 aux derniers prix. Une hausse des prix ou une réduction des droits d’accise (non répercutée) de 1,2 à 1,7 Rs / l est nécessaire pour augmenter la marge nette à 2,5 Rs / l.

GRM faible en FY22-TD; La récupération des fissures diesel est la clé de la hausse du GRM: Nous estimons le GRM Q1FY22-TD de BPCL à 0,4 $ / b par rapport à notre estimation FY22 de 3,5 $ US / bbl. Les fissures diesel, qui sont à 5,25 $ / bbl en FY22-TD, doivent augmenter en moyenne à plus de 11 $ / bbl pour que le GRM FY22E de BPCL soit à 3,5 $ / bbl. Une reprise progressive de la demande mondiale au fur et à mesure que les vaccins sont déployés peut aider les fissures du diesel et le GRM à se rétablir.

BPCL est notre choix préféré parmi les OMC: nous gardons notre BPA FY22E et notre cours cible de Rs544 (hausse de 15%) inchangés; il suppose que 56% de la participation réalise Rs612 (8x FY22E EV / EBITDA) dans l’offre ouverte du soumissionnaire retenu et Rs459 (6x FY22E EV / EBITDA) est réalisé dans l’ensemble. BPCL est un jeu sur la privatisation et la privatisation qui se déroule à une évaluation similaire à celle que nous estimons est la clé de notre position positive. Parmi les OMC, nous préférons BPCL car nous sommes plus confiants dans les gains de la privatisation que la marge de commercialisation du carburant automobile et le GRM se rétablissant au niveau de nos estimations, ce qui est plus crucial pour la performance des actions des pairs que de BPCL.

