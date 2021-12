Coin des analystes : le cours cible de Zomato inchangé à Rs 112

Ces investissements sont à la tête de la stratégie d’expansion de Zomato, avec une option d’augmentation de ses participations ou de rachat intégral si l’intégration commerciale progresse bien.

Zomato a acquis des participations minoritaires dans quatre sociétés depuis sa cotation au cours des derniers mois (50 millions de dollars dans MagicPin pour 16% du capital, 75 millions de dollars dans Shiprocket pour 8%, 100 millions de dollars dans CureFit pour 6,4% et 100 millions de dollars dans Grofers pour c9%). Alors que l’expansion dans l’épicerie et le commerce rapide était toujours attendue, l’expansion dans la logistique e-com et les multiples fusions et acquisitions soudaines ont pris le consensus par surprise. La société a clairement indiqué que sa stratégie à long terme était de se diversifier en dehors de FD et de se développer dans le Q-commerce et l’e-com hyperlocal. Shiprocket et MagicPin permettent à Zomato d’accéder à l’e-com. Grofers dirigera l’expansion du commerce rapide et Zomato investira progressivement 1 milliard de dollars dans le q-commerce. CureFit sera une entrée dans le commerce de la santé et du bien-être (en complément de l’e-com également). Ces investissements sont à la tête de la stratégie d’expansion de Zomato, avec une option d’augmentation de ses participations ou de rachat intégral si l’intégration commerciale progresse bien.

La stratégie de Zomato contraste fortement avec celle de Swiggy (non cotée), risquée mais avec un marché total adressable (TAM) beaucoup plus important : tout d’abord, Swiggy construit son q-commerce de manière organique, ce qui est un processus graduel mais moins risqué. Alors que Swiggy se limite principalement au q-commerce, Zomato met tout en œuvre pour cibler tout le q-commerce et le marché de l’e-com. Comme discuté dans notre thématique « India NEXT : NextGen logistics-The solid e-commerce backbone, 16 Nov ’21 », les volumes actuels pour l’e-com et l’hyperlocal sont respectivement de 6 m et 4 m/jour et devraient augmenter de 3 x à 21 m et 17 millions en 5 ans (FY26e). Alors que Swiggy développe actuellement le q-commerce, Zomato ciblera les deux marchés et a potentiellement un TAM beaucoup plus important à capturer.

L’expansion inorganique est rapide, ce qui est illustré par les volumes d’épicerie de Swiggy (Instamart) qui représentent encore environ 10 à 15 % des volumes de livraison de nourriture (FD), alors que les volumes de ShipRocket, MagicPin et Curefit pourraient déjà représenter plus de 20 % des volumes de Zomato. .

En outre, l’expansion des entreprises de livraison du dernier kilomètre adjacentes est logique – comme indiqué dans notre note Hyperlocal (24 août 21) – nous considérons Rs 50 comme le coût de livraison minimum par commande FD (12-13 livraisons/jour/passeur). Avec des volumes plus élevés en provenance des zones adjacentes, les livraisons/jour pourraient passer à 15-20 et le coût par livraison pourrait être réduit. Mais l’intégration de plusieurs plates-formes ne sera pas facile et le plus souvent, les risques sont biaisés vers le bas.

Notre suivi des remises FD pour décembre suggère que les remises étaient largement stables (après une augmentation considérable en novembre), avec un biais négatif à la fin de la saison des fêtes (Diwali) en décembre. Nous augmentons nos estimations de revenus à court terme, mais diminuons les marges, conduisant à un TP de 112 Rs inchangé.

