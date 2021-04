À notre avis, il s’agit d’une forte manifestation de facteurs internes tels que les gains de parts de marché (500 points de base au cours de l’exercice 21 dans les conteneurs), les nouvelles lignes de navigation, la diversification des cargaisons, l’amélioration de l’arrière-pays et la rigidité des cargaisons, entre autres; & des facteurs externes tels que la hausse des échanges commerciaux.

Par Edelweiss Securities

Malgré la pandémie qui a fait des ravages en FY21, Adani Ports & SEZ (APSEZ) a réussi à enregistrer une croissance en volume de 11% (croissance organique de 2%). À notre avis, il s’agit d’une forte manifestation de facteurs internes tels que les gains de parts de marché (500 points de base au cours de l’exercice 21 dans les conteneurs), les nouvelles lignes de navigation, la diversification des cargaisons, l’amélioration de l’arrière-pays et la rigidité des cargaisons, entre autres; & des facteurs externes tels que la hausse des échanges commerciaux.

La société a acquis une participation de 25% dans le port de Krishnapatnam (KPTL) pour une valeur de 28 milliards INR (20% de plus que la transaction initiale) au cours de l’exercice 21. Cela ajoutera probablement ~ INR18 / share à SoTP. Nous prévoyons que les volumes de FY22 d’APSEZ resteront robustes grâce à l’acquisition et à la forte dynamique commerciale. Maintenez «ACHETER».

Le quatrième quart marque l’un des meilleurs trimestres; pics de volume du conteneur. APSEZ a rapporté des volumes de 26MT (en hausse de 40% en glissement annuel) en mars 21. En tenant compte de KPTL, la croissance en volume est de 18 à 19%, bien que sur une base favorable. Néanmoins, une forte reprise séquentielle est encourageante. Pour le T4FY21, les volumes se sont établis à 73MT, en hausse de 27% sur un an (croissance organique de ~ 10%). APSEZ a enregistré une cargaison de 247 MT (en hausse de 11% en glissement annuel) pour FY21. Cela fait suite à une baisse de volume de 27% en glissement annuel au premier trimestre, ce qui implique une forte reprise des volumes d’environ 25% sur neuf mois. Nous estimons que KPTL a enregistré ~ 20MT de fret en H2FY21, ce qui signifie qu’APSEZ a enregistré une croissance organique de 2 à 3% en volume. Bien que le mix de volumes ne soit pas disponible, les volumes de conteneurs (7,2 millions d’EVP) ont enregistré une forte croissance de 16% en glissement annuel, menée par les volumes de Mundra (5,65 millions d’EVP, en hausse de 18% en glissement annuel).

Acquisition de 25% du capital avec une légère prime, mais génératrice de valeur. APSEZ a acquis la participation restante de 25% dans KPTL; il en détient désormais 100%. La valeur d’acquisition est de 28 milliards de roupies, ce qui place la valeur des fonds propres de KPTL à 110 milliards de roupies contre ~ 80 milliards de roupies plus tôt. Néanmoins, il ajoute Rs 18 par action à notre SoTP. APSEZ a redressé KPTL en moins de 12 mois avec une forte amélioration de la marge d’EBITDA de 1 500 pb et une réduction du coût de la dette.

Récemment, KPTL a reçu l’autorisation CRZ pour la troisième phase d’expansion avec un investissement de 120 milliards INR au cours des prochaines années. Cela pourrait augmenter la capacité globale de KPTL d’environ 300 tonnes de fret.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.