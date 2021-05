Coin des analystes: maintenez “ acheter ” sur Cipla, augmentez le TP à 1065 Rs

Nous supprimons la VAN de Rs 7 / action pour le tramadol IV en raison de l’incertitude entourant son approbation aux États-Unis.

Absence au 4e trimestre en raison de la baisse des ventes en Inde et de certains coûts ponctuels: le chiffre d’affaires du 4e trimestre de 46,1 milliards de roupies a diminué de 10,9% t / t (+ 5,3% en glissement annuel) en raison de la baisse des ventes sur les marchés clés de l’Inde, des États-Unis et de la République démocratique du Congo. Les ventes en Inde à Rs 18,1 milliards ont baissé de 19% t / t au 4T, qui est l’un des trimestres les plus faibles de la saison. Les marges d’EBITDA à 17,3% ont diminué de 653 points de base par rapport au trimestre en raison de faibles marges brutes et de la hausse des autres coûts d’exploitation. PAT à Rs 4,1 milliards a baissé de 44,7% t / t (+ 68,1% en glissement annuel sur une base basse).

Les États-Unis sur une trajectoire de croissance régulière; lancements importants prévus au cours de l’exercice 23: Cipla continue de connaître une forte croissance pour son lancement de gProventil (inhalateur d’albutérol) aux États-Unis où il a recueilli 13,2% de part de volume. Les ventes du quatrième trimestre aux États-Unis, à 138 millions de dollars, ont diminué de 2% par rapport au trimestre en raison du manque de lancements significatifs. À notre avis, ses ventes aux États-Unis restent sur une trajectoire de croissance régulière avec des marges en amélioration sur: a) la poursuite de la montée en puissance des ventes respiratoires (~ 24% des ventes américaines en FY21); b) lancements de clés visibles en FY22 / 23 (par exemple carbonate de lanthane et spray nasal de sumatriptan en FY22; gRevlimid, gAbraxane et potentiellement gAdvair en FY23); et c) l’amélioration de la portée des canaux institutionnels.

Maintenir «acheter» sur de solides perspectives commerciales: malgré l’échec du 4e trimestre, nous maintenons notre opinion positive sur Cipla pour ses solides perspectives dans des segments cibles comme l’Inde et les États-Unis. Les synergies de portefeuille menées par l’initiative «One India» devraient soutenir la surperformance de ses ventes en Inde par rapport au marché. Les perspectives restent stables pour d’autres marchés clés comme les États-Unis et l’Afrique du Sud. Cipla constate une demande croissante de produits liés au COVID-19 (par exemple le remdesivir) et l’impact devrait se refléter dans 1QFY22.

Augmenter TP à Rs 1065 (à partir de Rs 1055): Nous ajoutons la VAN par action de Rs 25 pour le pipeline d’inhalateurs et Rs 20 pour gRevlimid (valeur inférieure à la valeur antérieure de Rs 25 sur une concurrence plus élevée) à la valeur commerciale de base pour arriver à notre foire prix cible de valeur de Rs 1 065 (à partir de Rs 1 055). Nous supprimons la VAN de Rs 7 / action pour le tramadol IV en raison de l’incertitude entourant son approbation aux États-Unis.

