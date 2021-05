Coin des analystes: maintenez “ acheter ” sur la banque fédérale avec un TP de 95 roupies

Le portefeuille total de SMA représente ~ 4,6% du portefeuille de prêts. La restructuration totale est d’environ 1,2% du livre, le commerce de détail formant 68%.

Par Axis Securities

La performance opérationnelle de base de la Federal Bank (FB) au T4FY21 était inférieure à nos estimations, tandis que la baisse du provisionnement a contribué à la croissance du résultat net de 82/18% en glissement annuel / trimestre à Rs 480 crore. Le NII était en hausse de 17% en glissement annuel et en baisse de 1% en glissement annuel avec des NIM aplatis le qoq à 3,23%. Le provisionnement est en baisse de 57,3% / 42,4% en glissement annuel / trimestre. Le portefeuille total de SMA représente ~ 4,6% du portefeuille de prêts. La restructuration totale est d’environ 1,2% du livre, le commerce de détail formant 68%.

La direction s’attend à ce que 30 à 40% du livre de restructuration glisse au cours des prochains trimestres, mais la majeure partie est sécurisée et seulement ~ 6% du livre restructuré n’est pas garanti. Les dérapages totaux rapportés étaient de Rs 1 690 crore (1,38% annualisé). Une augmentation de capital est attendue au H2CY21. Nous pensons que les principaux atouts de l’entreprise sont sa concentration croissante sur le commerce de détail, ses revenus de frais élevés et sa capitalisation adéquate. Nous maintenons un «achat» avec un prix cible de Rs 95 (1x FY23EABV), ce qui implique une hausse de 13% par rapport à CMP.

Faits saillants des résultats: la croissance des prêts de 8% en glissement annuel a été tirée par le commerce de détail, en hausse de 19% en glissement annuel p / p les prêts d’or ont augmenté de 70% en glissement annuel; la banque d’affaires a progressé de 13% en glissement annuel tandis que la banque commerciale a progressé de 11% en glissement annuel; Les NIM ont été presque plats à 3,23%, sur un impact de reprise d’intérêts de Rs 210 millions; la croissance des dépôts a été forte à 13% en glissement annuel avec CASA en hausse de 26% en glissement annuel; Le ratio CASA s’établit à 33,8%, contre 34,5% t / t; et les dépôts de détail à ~ 90% du total des dépôts.

Le prêteur a provisionné 2,4 milliards de roupies contre 4,2 milliards de roupies au T3FY21 sans provisionnement supplémentaire de Covid ce trimestre. Près de 1,1 milliard de roupies de provisions d’actifs standard constituées au cours des trimestres précédents ont été absorbées. Le ratio GNPA était globalement stable qoq à ~ 3,4%, avec une PCR ~ 65%. Le ratio NNPA est descendu à 1,19% v / s 2,71% qoq.

Évaluation et perspectives: La Banque fédérale a adopté une approche prudente dans la construction de la combinaison de prêts en faveur des prêts aux entreprises et aux particuliers bien notés. La franchise de responsabilité de la banque reste solide avec CASA plus Retail TD d’environ 90% et l’un des LCR les plus élevés parmi les banques. FB a bien géré la qualité des actifs malgré la pandémie. Les principaux points positifs sont l’amélioration de la composition des activités, une CAR adéquate, une franchise de responsabilité et des prêts supplémentaires aux emprunteurs mieux notés. De nouveaux segments d’intérêt tels que les IMF, le portefeuille de CV et les cartes de crédit contribueront progressivement à l’amélioration des marges, bien que la direction reste prudente sur la croissance de ces segments au cours des deux prochains trimestres.

