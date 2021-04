Nous avons souligné précédemment que l’industrie a connu des sorties, principalement dans la catégorie sans marque, avec seulement quelques-unes dans l’espace de marque. (Image représentative)

Par HSBC Global Research

Acheter. Survente sur les soucis; stratégie de croissance plausible. L’augmentation du nombre de cas de Covid-19 pourrait prolonger la faiblesse de la demande, mais la croissance stratégique semble devoir renforcer la situation en matière d’équité. Une réduction permanente des coûts et de nouvelles initiatives de revenus devraient améliorer la marge bénéficiaire. Achat note, Rs 160 TP, et prévisions inchangées; le stock semble survendu et les vents arrière semblent avoir été ignorés.

L’augmentation des cas de Covid-19 pourrait avoir un impact sur la demande; L’IHCL devrait bénéficier d’une marque forte: en raison d’une augmentation du nombre de cas de Covid-19, le gouvernement a imposé des restrictions de voyage dans de nombreux États de l’Inde, ce qui pourrait avoir un impact sur la demande.

Certains états exigent un rapport RT-PCR négatif pour l’entrée par n’importe quel mode de transport. Pourtant, une partie du trafic de loisirs et la partie inférieure du trafic des entreprises se poursuivent. Cependant, la plupart des clients préfèrent désormais l’hygiène à la tarification, ce qui devrait profiter aux hôtels indiens.

Une croissance stratégique destinée à renforcer l’histoire des actions: Nous avons souligné précédemment que le secteur avait connu quelques sorties, principalement dans la catégorie sans marque, avec seulement quelques-unes dans l’espace de marque. La faiblesse prolongée probable de la demande pourrait également entraîner quelques consolidations (ou sorties) supplémentaires dans l’espace de marque au cours des prochains trimestres. Les prix de l’immobilier restent déprimés et Indian Hotels a profité de cette opportunité pour se développer en acquérant des actifs à des prix déprimés. Bien que cela reflète la confiance de la direction, cela reflète également une bonne stratégie de maintien d’un modèle d’actif léger. La société a acquis sept nouvelles propriétés au cours de l’exercice 21, mais toutes étaient sous contrat de gestion.

La restructuration des coûts devrait améliorer les marges bénéficiaires: Indian Hotels a restructuré ses coûts de manière significative. Il a réduit les coûts d’exploitation de près de 30 à 40% au cours des neuf premiers mois de l’exercice 21. La société a également redéployé une partie de sa main-d’œuvre des hôtels existants vers les nouveaux hôtels, réduisant son ratio personnel / chambre de 1,53 en avril à 1,14 en décembre. Certains de ces coûts reviendront à l’entreprise dès que la demande reviendra et que les entreprises rouvriront. Cependant, certains coûts devraient être indisponibles de manière permanente, la rentabilité s’améliorant après la pandémie de Covid-19.

Nouvelles initiatives de revenus destinées à créer de la valeur: Indian Hotels a lancé de nouvelles initiatives de revenus plus tôt l’année dernière, y compris la livraison de nourriture, les forfaits de séjour et l’adhésion aux chambres.

