NHPC avait signé un protocole d’accord avec le gouvernement J&K pour l’exécution de cinq projets hydroélectriques totalisant 4 134 MW pour un investissement estimé à 350 milliards de roupies.

NHPC a récemment reçu l’approbation pour deux projets – Jal Power Corporation (JPCL) Rangit stage-IV et Ratle. L’entreprise est susceptible d’accélérer le processus d’appel d’offres et de démarrer les activités de construction à court terme. NHPC a reçu l’approbation du MoP pour un investissement de 9,4 milliards de roupies pour l’acquisition et la construction des travaux d’équilibrage pour le projet de 120 MW Rangit phase-IV. Il a également reçu l’approbation du conseil d’administration pour la formation d’une JV pour 850 MW Ratle dans J&K avec un investissement en capital de Rs 510mn (participation de 51%). Une fois les activités de construction commencées, nous prévoyons que les deux projets seront mis en service dans 5 à 7 ans. Tous ces développements sont positifs pour NHPC et l’aideront à stimuler la croissance et les bénéfices à long terme. Maintenez ACHETER.

L’investissement Rangit de niveau IV reçoit l’approbation du MoP. Après avoir reçu l’approbation du banc NCLT Hyderabad sur le plan de résolution de 1,65 milliard de roupies de NHPC pour le projet Rangit de 120 MW de Jal Power Corporation (JPCL) Rangit en janvier 2020, MoP a approuvé l’investissement de 9,4 milliards de roupies par NHPC pour l’acquisition et la construction de travaux d’équilibrage . Le processus d’appel d’offres pour la construction des travaux d’équilibrage devrait commencer à partir du 21 avril. Le délai d’achèvement est de 42 mois.

Le conseil approuve la formation d’une JV pour le projet de 850 MW Ratle. NHPC avait signé un protocole d’accord avec le gouvernement J&K pour l’exécution de cinq projets hydroélectriques totalisant 4 134 MW pour un investissement estimé à 350 milliards de roupies. Le conseil d’administration de NHPC a approuvé la formation d’une JV pour la mise en œuvre du projet de 850 MW Ratle sur la rivière Chenab à J&K. Le conseil a également approuvé l’investissement de Rs 510mn en tant que fonds propres par NHPC dans la société JV, dans laquelle NHPC détiendra 51% du capital et le reste par JKSPDCL.

A la recherche sur le développement de l’hydrogène vert. NHPC a collaboré avec Hydrogen Energy Center de l’Université Banaras Hindu pour effectuer des recherches sur le développement de l’hydrogène vert et pour piloter le développement de l’hydrogène énergie, sur la base de la National Hydrogen Energy Mission annoncée dans le budget de l’Union 2021. Rendement de dividende élevé et valorisations attrayantes: augmentation de NHPC en mode autonome la capacité de 5 551 MW à 8 351 MW en FY24E porte ses capitaux propres réglementés à Rs 221 milliards en FY24E, à un TCAC de 14,5%, ce qui se traduit par un bénéfice TCAC de plus de 11%. À CMP de Rs 24,5, l’action se négocie à 7,2 P / E et 0,7 P / B sur la base de l’exercice 23E et à un rendement de dividende de 6,5% (dividende intérimaire de Rs 1,25 / sh déjà annoncé). Nous maintenons notre cote d’achat et notre prix cible de Rs 34 sur NHPC.

