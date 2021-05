Coin des analystes: maintenez “ acheter ” sur Tata Motors avec TP à Rs 380

La performance domestique a été largement en ligne avec les attentes avec la marge Ebitda à 6,9%, en hausse de 100 points de base par trimestre.

JLR a publié une marge EBIT de 7,5% pour le 4T FY21, une nuance meilleure que prévu: même en excluant le gain de couverture de c150bps, la marge était de 6%, globalement en ligne avec le 3T FY21. La société a maintenu ses prévisions de croissance de l’Ebit de 4% pour FY22 et de croissance de volume de 20%. Compte tenu de l’incertitude au premier semestre FY22 compte tenu de la disponibilité des semi-conducteurs et des vents contraires sur les matières premières et les devises, les prévisions étaient encourageantes.

Globalement, le volume d’équilibre est tombé à 400000 unités maintenant (nous constatons une sensibilité de 70 à 80 bps pour des volumes plus élevés de 1 K par mois), et par conséquent, une meilleure traction des volumes pourrait avoir un impact positif significatif sur les marges, en particulier en FY23e et FY24e. . La direction a réitéré la plupart des autres objectifs à long terme.

Defender continue de voir un carnet de commandes croissant (+ 20K unités maintenant) et devrait en partie aider le mix en FY22. Les pénuries d’approvisionnement et l’amélioration de la qualité des produits devraient supporter à court terme des dépenses de marketing variables et des coûts de garantie faibles.

La performance domestique a été largement en ligne avec les attentes avec la marge Ebitda à 6,9%, en hausse de 100 points de base par trimestre. Le fort effet de levier d’exploitation a été partiellement compensé par la hausse des prix des matières premières. Du point de vue du segment, la marge des véhicules utilitaires domestiques (CV) à 9% est déjà proche de l’objectif d’une marge à deux chiffres d’ici le 2H FY22. La direction a réitéré que le volume d’équilibre des CV avait chuté de 25% environ au cours de l’année écoulée. La hausse des prix d’environ 2,5% en avril et un levier opérationnel positif en FY22 devraient encore aider les marges.

Le secteur des véhicules de tourisme (PV) a enregistré son Ebitda le plus élevé au cours de la dernière décennie, grâce à une forte acceptation de la nouvelle gamme de produits. Nous nous attendons à ce que Tata Motors améliore encore sa part de marché avec le lancement imminent de HBS (un SUV compact) d’ici le 4T FY22. La deuxième vague de Covid-19 reste un risque majeur pour nos prévisions de volume domestique PV et CV. Les ventes au détail ont été affectées de manière significative jusqu’à présent au 1T FY22, mais la direction s’attend à ce que la demande se redresse à partir du 2T FY22, en raison de la poursuite du passage à la mobilité personnelle utilisant les PV et de la demande sous-jacente de CV tirée par les infrastructures, l’exploitation minière et le commerce électronique.

