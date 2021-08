Les demandes de bennes (38% du marché) et ICV (35%) reprennent progressivement.

La performance d’exploitation d’Ashok Leyland (AL) au premier trimestre de l’exercice 22 a été inférieure aux estimations du consensus, la marge d’EBITDA ayant chuté de 1 238 points de base à -4,7%. La baisse a été largement due à un levier d’exploitation négatif, même si les coûts fixes sont restés élevés sur des volumes plus faibles. L’appel sur les résultats s’est concentré sur les perspectives de la demande : a) aucune nouvelle capacité greenfield n’est prévue ; désengorgement à entreprendre au fur et à mesure que la demande augmente ; b) les demandes de véhicules sont en augmentation et avec la poussée infra du GoI, le segment M&HCV devrait connaître une forte amélioration de la demande ; et c) les taux de fret devraient augmenter légèrement à mesure que l’utilisation s’améliore. Nous estimons que les volumes d’AL rebondiront à ~31% CAGR FY21-FY23E grâce à de solides gains de parts de marché dans la relance des VUL et M&HCV couplés à la construction d’un portefeuille prêt pour les véhicules électriques. AL reste un bon proxy pour la reprise cyclique de l’automobile. Les valorisations restent raisonnables (FY23E : Rendement FCF : 5%, EV/EBITDA : 13x). Maintenir ACHETER.

Principaux points à retenir de l’appel aux résultats : AL s’attend à ce que ses principaux marchés d’exportation (par exemple, le Moyen-Orient, le Bangladesh, le Sri Lanka et le Népal) s’améliorent progressivement, car de nombreuses régions étaient toujours sous verrouillage de covid.

Sur le marché intérieur, le recul de la demande par rapport aux normes de charge à l’essieu est probablement terminé et la demande de M&HCV devrait reprendre grâce à la forte poussée infra du GoI. La rentabilité du segment M&HCV devrait s’améliorer à mesure que les volumes de production augmentent.



La société a subi des hausses de prix de 2% chacune en mars 21 et en juillet 21. L’inflation des coûts RM pour le premier trimestre était de 12 à 15 % pour les prix de l’acier. La marge d’EBITDA a connu une contraction de 0,5% en raison d’une production supérieure aux ventes. Une meilleure inclinaison du mix vers le segment non-M&HCV avec une part de 48% des ventes (T4 : 65-70%) a entraîné une baisse des marges.

Perspectives et valorisations : nous pensons que l’exercice 23E pourrait entamer un cycle haussier pluriannuel de la demande M&HCV avec de fortes ambitions à l’exportation du nouveau Phoenix, et les plateformes AVTR pourraient augmenter les marges à une trajectoire de 11 à 12 %. Nous évaluons l’activité principale à 14,5x (auparavant : 14x) FY23E EV/EBITDA sur les perspectives d’amélioration du cycle de CV et ajoutons Rs 6/action pour les investissements afin d’arriver à un prix cible basé sur SoTP de Rs 156. Maintenir BUY.

