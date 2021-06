L’apparition de Covid-19 en Inde est intervenue à un moment où les stocks dans les mines et les centrales électriques de Coal India étaient déjà à des niveaux élevés.

Un autre mois d’amélioration des prélèvements dans les expéditions, avec des volumes de 55,1 tm, enregistrant une augmentation de 37,6 % en glissement annuel en mai 2021. Pour les deux premiers mois de l’exercice 22, le prélèvement de Coal India reste désormais supérieur de 38 % en glissement annuel.

La croissance des prélèvements en mai 2021 s’explique par : a) une augmentation de 15 % de la production à base de charbon (sur la base des données initiales de POSOCO), dans un contexte d’augmentation de 7 % de la demande globale d’électricité, et b) le restockage des stocks à centrales électriques (jusqu’à 5 mt MoM).

La production de Coal India a augmenté d’un modeste 1,7 % en glissement annuel à 42,1 tm (YTD : 3 % en glissement annuel). C’est cependant sur les lignes attendues, au milieu du grand inventaire se trouvant dans ses mines. Bien qu’il existe des incertitudes sur la demande dans un contexte de restrictions plus strictes – et à juste titre – la demande d’électricité en mai 2021 a également été affectée par des conditions météorologiques inhabituelles. Au cours de la dernière quinzaine, la demande a montré des signes de hausse (+10 %), avec une certaine normalisation de la demande de la région ouest. Les stocks dans les centrales électriques sont encore faibles à 29 tm (16 jours de consommation) et nous nous attendons à ce qu’ils soutiennent le prélèvement de Coal India.

Signes d’une reprise des réalisations d’enchères en ligne : L’apparition de Covid-19 en Inde est intervenue à un moment où les stocks dans les mines et les centrales électriques de Coal India étaient déjà à des niveaux élevés. Ceci, associé au statut incontournable des énergies renouvelables, a signifié que la demande de charbon a été la plus touchée par l’affaiblissement de l’activité. Cela a entraîné une forte baisse des réalisations d’enchères électroniques. Avec une reprise de la demande, les primes et les réalisations des enchères électroniques ont montré des signes d’amélioration. Nous prévoyons que cela finira par s’infiltrer et s’améliorer à mesure que les niveaux des stocks dans les mines de Coal India diminuent.

réalisation d’enchères électroniques pour le CHARBON | 9MFY21 : 1 488/t INR, 3T : 1 466 INR/t.

