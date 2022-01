Des performances impressionnantes se maintiennent : Coal India (CIL) a maintenu ses solides performances d’exploitation au 21 décembre. Points clés : i) Le taux de production s’améliore à 1,94 mt/jour, ce qui est similaire au prélèvement. ii) Les filiales plus importantes, en particulier MCL, continuent de s’améliorer. iii) Les stocks de tête de mine continuent de baisser à 28,6 millions de tonnes, l’un des niveaux les plus bas jamais enregistrés. À l’avenir, nous nous attendons à ce que la production s’accélère, en particulier dans les plus grandes filiales, […]

Des performances impressionnantes se maintiennent : Coal India (CIL) a maintenu ses solides performances d’exploitation au 21 décembre. Points clés : i) Le taux de production s’améliore à 1,94 mt/jour, ce qui est similaire au prélèvement. ii) Les filiales plus importantes, en particulier MCL, continuent de s’améliorer. iii) Les stocks de tête de mine continuent de baisser à 28,6 millions de tonnes, l’un des niveaux les plus bas jamais enregistrés. À l’avenir, nous nous attendons à ce que la production s’accélère, en particulier dans les grandes filiales, ce qui atténuera la pénurie de charbon. Nous nous attendons à ce que la génération de trésorerie au T3FY22 s’améliore grâce à i) une augmentation des prélèvements (en hausse de 18% QoQ) ; ii) une meilleure prime d’enchères électroniques ; et iii) le déblocage du fonds de roulement. Maintenez « ACHETER » sur CIL avec un TP inchangé de 210 sur 9x FY23E EPS.

Encore un mois de bonnes performances opérationnelles : Les performances opérationnelles de CIL au 21 décembre se sont encore améliorées. Points clés : i) Le taux de production a rattrapé les ventes pour la première fois en FY22. ii) Les filiales plus grandes et plus rentables ont montré une nette amélioration de leurs performances. iii) Les stocks ont légèrement diminué le 21 décembre à 28,6 millions de tonnes. iv) Le volume des enchères électroniques, après avoir chuté au 21 octobre, s’améliore régulièrement, en particulier dans le secteur non réglementé. La disponibilité du râteau s’est constamment améliorée. Après avoir atteint un creux de 241,9 râteaux/jour, le mouvement des râteaux s’est amélioré à 272,2 râteaux/jour au 21 novembre. En nous inspirant du taux de prélèvement actuel, nous prévoyons que le prélèvement de CIL pour l’exercice fiscal 22 augmentera de 14 % en glissement annuel pour atteindre 650 à 655 mt (notre estimation : 643 mt). Attendez-vous à une amélioration de la rentabilité et de la génération de trésorerie : malgré une performance médiocre au S1FY22, nous nous attendons à ce que le S2FY22 soit bien meilleur pour CIL, grâce à une prime d’enchères en ligne et à un volume de ventes plus élevés. Nous prévoyons une prime d’enchères en ligne de 50 à 55 % au T3FY22 contre 14 % au S1FY22. De même, nous prévoyons un volume de ventes S2FY22 à 346mt, en hausse de 12,5% par rapport à S1FY22. Sur le front du fonds de roulement, alors que les créances devraient rester globalement inchangées par rapport à fin septembre-21, nous nous attendons à ce que la baisse des stocks conduise à un nouveau déblocage du fonds de roulement, en plus des 9 750 milliards de crore atteints au S1FY22.

Perspectives et valorisation : Amélioration en magasin ; maintenir « ACHETER » : en nous basant sur les taux de production/d’extraction, nous pensons que H2FY22 sera probablement bien meilleur pour CIL. En outre, la prime plus élevée des enchères électroniques obtenue du 21 octobre au 21 novembre et la concentration sur le secteur non réglementé du 21 décembre devraient améliorer la rentabilité.

Sur le front du fonds de roulement, nous ne voyons toujours pas d’accumulation de stocks. Si le prélèvement actuel se poursuit, nous nous attendons à ce que les stocks diminuent à des niveaux bien inférieurs d’ici le 22 mars à 96,6 millions de tonnes en mars 21.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.