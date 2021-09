HDFCB a sous-performé et est resté dans une fourchette au cours des deux derniers mois, pesé par la pression sur la croissance/les marges du NII.

HDFC Bank (HDFCB) est la plus grande banque du secteur privé en Inde en termes d’actifs et de capitalisation boursière. Il dispose d’un réseau bancaire de 5 653 succursales et de 16 291 guichets automatiques dans 2 917 villes/communes à ce jour. La levée des restrictions de la RBI sur l’approvisionnement en nouvelles cartes de crédit avant la saison des fêtes est de bon augure : la RBI a partiellement levé les restrictions imposées au HDFCB en décembre 20 et a permis à la banque de se procurer de nouvelles cartes de crédit.

Cependant, les restrictions sur le lancement de nouvelles applications numériques seraient maintenues. Cela résout un problème majeur, car HDFCB est le plus grand émetteur de cartes de crédit du pays et ce segment est essentiel à la rentabilité globale de la banque. HDFCB a perdu environ 0,6 million de cartes depuis la date de l’embargo, tandis que d’autres acteurs tels que ICICIBC/SBICARD ont fortement augmenté leur part de marché supplémentaire d’environ 49 %/~ 28 % au cours de cette période. Au cours des derniers trimestres, HDFCB a signalé une modération de ses revenus de commissions / NII, impacté par la restriction, car ce segment contribue de 25 à 33% à ses revenus de commissions totaux.

Ainsi, la levée des restrictions avant le début des fêtes de fin d’année est une évolution positive car HDFCB est généralement agressif pendant cette période, offrant diverses remises sur les produits de consommation.

Performances saines au premier trimestre malgré les défis : HDFCB a enregistré une croissance saine des avancées au 1TFY22 malgré un environnement difficile. La croissance a été tirée par les banques commerciales et rurales, tandis que le commerce de détail a connu une modération. Alors que la croissance pourrait rester faible sur 1HFY22E, nous nous attendons à une forte hausse au second semestre ; ainsi, nous estimons que les prêts augmenteront de 15 %/17,5 % au cours de l’EX22E/FY23E. La croissance des dépôts reste forte, menée par CASA, qui soutiendrait la trajectoire de la marge. Son profil de revenus d’honoraires a été impacté par une activité commerciale modérée au cours de l’exercice 1QFY22.

Avec la reprise du crédit, avec une reprise de l’activité économique, les commissions refléteraient l’amélioration des tendances. Un contrôle rigoureux des coûts, mené par une numérisation plus poussée, devrait entraîner une amélioration globale des ratios de rendement de la banque. Bien que les marges se soient modérées, nous nous attendons à une augmentation progressive en raison d’un coût des fonds inférieur et d’une franchise de responsabilité solide et granulaire. La forte capitalisation et les niveaux de liquidités devraient aider HDFCB à maintenir sa dynamique de croissance au cours des prochaines années. Cela rend la banque mieux placée pour surmonter la crise et gagner des parts de marché supplémentaires.

Qualité des actifs contrôlée : la qualité des actifs s’est légèrement détériorée au 1TFY22, en raison d’un glissement plus important (en raison de la deuxième vague COVID). Le GNPA/NNPA s’établit à 1,47 %/0,5%. Le portefeuille de restructuration reste limité à ~0,8% du total des prêts. De plus, la PCR s’élève à ~68 %. Avec une provision flottante de Rs 14,5 milliards et une provision conditionnelle de Rs 65,9 milliards, cela permettrait de contrôler les coûts du crédit et de limiter l’impact sur la rentabilité. Bien que la qualité des actifs puisse être modérément sous pression à court terme, nous prévoyons que le NNPA restera à 0,5% au cours des FY22E/FY23E.

Évaluation et vue : HDFCB a sous-performé et est resté dans une fourchette au cours des deux derniers mois, pesé par la pression sur la croissance/les marges du NII. La levée des restrictions par la RBI a permis de remédier à ce surplomb clé. Nous prévoyons une reprise des tendances de croissance dans le commerce de détail, en particulier dans le segment des prêts non garantis au cours des prochains trimestres. HDFCB continue de constituer des provisions supplémentaires pour renforcer encore son bilan contre tout impact potentiel du COVID-19 et s’attend à ce que le stress reste contrôlé. Maintenez « Acheter » avec un prix cible de 1 800 (3,5 x FY23E ABV).

