Alors que 1QFY22 sera impacté par la deuxième vague de Covid, l’étendue sera bien inférieure à celle de l’année dernière.

Nous avons échangé avec la direction d’Hindustan Unilever (HUVR) pour une mise à jour sur les conditions générales du marché. Voici les principaux points à retenir :

Environnement macroéconomique et canaux de vente : avec l’ouverture progressive de diverses régions de l’Inde, la direction pense que l’impact de la deuxième vague de Covid aurait atteint son maximum en mai 21 et que les choses s’amélioreront progressivement. Les perspectives à partir du 21 juin sont positives, sauf émergence d’une troisième vague de Covid. L’augmentation des heures d’ouverture des magasins est également une évolution positive. Le rural continue de faire mieux que l’urbain, malgré l’impact plus important de la pandémie au cours de l’exercice 1QFY22 v/s l’année dernière. La prédiction d’une mousson normale, une bonne récolte de Rabi, des semis kharif à un moment favorable et le MNREGA fournissent également un soutien prospectif. Le canal du commerce moderne (MT) a été touché.

Tendances de la demande segmentaire : le stock de garde-manger était moins important car la disponibilité des produits essentiels était assurée. Des mesures préventives telles que le lavage des mains et l’accent mis sur l’hygiène chez les consommateurs continuent d’être observées. Les catégories Hygiène et maison (80 % du portefeuille de HUVR) continuent de faire l’objet d’une forte demande. La demande de produits facultatifs a été touchée car les ventes urbaines et MT, qui s’étaient normalisées au 4QFY21, ont été affectées de la seconde moitié d’avril 21 à fin mai 21. L’impact est cependant moindre que l’année dernière. La direction a déclaré qu’il y aurait un certain impact sur les ventes des produits GSKCH en raison du déstockage temporaire en raison de l’intégration des distributeurs, qui a commencé fin mars 21.

Coûts et marge : Bien qu’il y ait eu un certain fléchissement des prix de l’huile de palme au cours des deux dernières semaines, le 21 avril et le 21 mai ont continué d’être témoins de l’inflation du RM. Les prix du brut et du thé ont augmenté séquentiellement. Dans le cas du thé, on espère que la nouvelle récolte, qui doit arriver en juillet 21, entraînera une baisse des prix. HUVR a subi de nouvelles augmentations de prix pour les savons, les détergents, les produits ménagers et le thé en 1QFY22. Avec un certain impact séquentiel sur la demande discrétionnaire (bien que meilleur que 1QFY21), une nouvelle inflation RM et des dépenses publicitaires élevées, la marge EBITDA sera sous pression au 1QFY22.

Évaluation et vue : Alors que 1QFY22 sera impacté par la deuxième vague de Covid, l’étendue sera bien inférieure à celle de l’année dernière. Le milieu rural reste résilient et la demande dans les catégories Santé, Hygiène et Nutrition reste saine. Alors que la demande discrétionnaire sera affectée, nous nous attendons à ce que l’impact soit plus faible en glissement annuel. La marge d’EBITDA devrait rester sous pression en raison de l’inflation séquentielle du RM et des dépenses A&P plus élevées.

Dans une perspective à moyen terme, les perspectives restent positives. La croissance des bénéfices s’est encore accélérée au cours des dernières années (~18 % TCAC du BPA au cours des quatre ans clos l’EX20 contre ~12% TCAC au cours des 10 ans clos l’EX20). Malgré une année très perturbée, HUVR a affiché une croissance du BPA de 11,5% au cours de l’EX21. Ceci est particulièrement impressionnant compte tenu de la faible croissance des bénéfices à un chiffre enregistrée par des pairs (beaucoup plus petits) ces dernières années.

Nous maintenons notre cote d’achat avec un TP de Rs 2 780 par action.

