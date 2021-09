À moyen terme, les marges peuvent encore augmenter à mesure que la croissance des PME et des prêts non garantis s’accélère. ICICI Bank reste notre premier choix. Réitérez « Acheter ».

À retenir : notre récente interaction avec la direction indique que la dynamique commerciale s’est accélérée avec l’activité économique. Les dérapages peuvent passer de 2Q (termes QoQ) et revenir à la normale à partir de 2HFY22. ICICI a un tampon de provision raisonnable qui devrait amortir la provision. À moyen terme, les marges peuvent encore augmenter à mesure que la croissance des PME et des prêts non garantis s’accélère. ICICI Bank reste notre premier choix. Réitérez « Acheter ».

L’activité s’est redressée à partir de juin : la direction a souligné que la dynamique des affaires s’est améliorée depuis juin et qu’étant donné le rythme croissant de la vaccination, cela devrait encore s’accélérer d’ici décembre. Dans le commerce de détail, la demande de prêts dans les segments des prêts hypothécaires, des voitures et des petites entreprises a été forte. Les segments des CV et des prêts personnels sont à la traîne et se situent désormais à 80 % des niveaux normalisés, mais cela devrait s’améliorer dans les prochains mois. Dans le segment des entreprises, ICICI Bank adopte une approche écosystémique et vise une croissance calibrée en se concentrant sur les entreprises les mieux notées, avec un œil sur les résultats opérationnels de base en prenant une part dans les dépôts, les frais, les relations A/C salariales.

Tampon de provisionnement raisonnable ; normalisation des coûts du crédit : les dérapages du commerce de détail ont été plus élevés que ceux des entreprises. Les dérapages peuvent rester élevés au 2T étant donné qu’ils sont supérieurs à la normale du livre en souffrance au 30 juin, mais cela devrait baisser de manière significative au 2H. Il pourrait y avoir plus de restructuration, principalement dans son portefeuille de commerce de détail et de PME en 2TFY22. ICICI Bank dispose d’une provision tampon saine à 1,1% des prêts qui devrait absorber l’impact sur les provisions. ICICI Bank prévoit d’utiliser les provisions excédentaires après la normalisation des dérapages, bien qu’une meilleure clarté émergerait d’ici le 22 mars. La direction s’attend à ce que les coûts du crédit tendent vers des niveaux normalisés de 25 % du bénéfice d’exploitation de base (120-130 pb).

La montée en puissance des PME pourrait être positive : ICICI Bank s’attend à maintenir ses marges autour des niveaux du premier trimestre (+20 pb en glissement annuel) à court terme. Les taux de dépôt pourraient légèrement augmenter, mais cela devrait être compensé par a) une diminution du portage négatif au fur et à mesure que l’excès de liquidité est dénoué et b) une diminution des renversements d’intérêts sur les créances douteuses. À moyen terme, les marges pourraient augmenter grâce à la reprise des choix de croissance du crédit, à la hausse des taux de prêt et à la croissance des prêts aux PME à haut rendement et des prêts non garantis.

Investir dans la numérisation : ICICIBC continue d’investir dans le numérique et la technologie, en se concentrant sur l’agrégation des données et sur leur exploitation pour ajouter de nouveaux clients ou effectuer des ventes croisées à des clients existants. Il reste ouvert au rapprochement avec les Fintechs. Attacher avec Amazon sur les cartes de crédit a aidé. Il travaille avec un certain nombre d’acteurs Fintech sur l’écosystème marchand.

Maintenir « Acheter » : ICICI Bank reste notre premier choix dans le secteur financier. Nous maintenons « Acheter » avec un PT de 900 basé sur un PB ajusté de 2,6 x le 23 juin pour la banque principale.

