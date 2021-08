n FY21, Kotak Bank a enregistré une forte baisse de 63% en glissement annuel de son bénéfice de détail en raison de coûts de crédit plus élevés et d’une croissance plus lente du chiffre d’affaires.

A retenir : Le rapport annuel FY21 de Kotak souligne que le bénéfice de détail a chuté de + 60% en raison d’un coût du crédit plus élevé et d’un chiffre d’affaires faible. Les prêts aux entreprises ont diminué, mais contrairement à leurs homologues, les RWA/actifs n’ont pas baissé et les prêts aux PSU ont chuté. La franchise de dépôt est forte avec une CASA élevée et une part élevée des dépôts de détail. Les prêts de stress sont faibles et la banque a un tampon prov. de 0,6%, mais le tampon NPL ajusté pour l’assaisonnement s’est modéré. Nous avons légèrement réduit nos bénéfices, accélération de la croissance et clarté sur la succession, clé de la revalorisation.

Le bénéfice de détail chute de +60 % en raison de la hausse du coût du crédit ; La franchise Casa est forte : Au cours de l’EX21, Kotak Bank a enregistré une forte baisse de 63% en glissement annuel de son bénéfice de détail en raison de coûts de crédit plus élevés et d’une croissance plus lente du chiffre d’affaires. Les prêts non performants commerciaux et agricoles ont augmenté de 170 à 200 points de base en glissement annuel et les prêts aux particuliers ont augmenté de 6 % en glissement annuel, menés par des segments garantis comme les prêts immobiliers et automobiles. Les ajouts de cartes de crédit ont été atténués à 0,1 mn, soit un tiers des ajouts en FY20. La franchise de responsabilité bancaire a bien fonctionné avec a) le ratio CASA atteignant 60% des dépôts (FY20 56%) et b) la part des dépôts de détail à 63% du total est meilleure qu’ICICI et Axis. Les ajouts de clients de dépôt étaient sains, avec environ 2,9 millions de cartes de débit ajoutées au cours de l’exercice 21 (2,6 millions pour l’exercice 20). La concentration des dépôts est faible, les 20 premiers déposants n’apportant que 10 % des dépôts et l’ALM est bien équilibré.

Croissance des entreprises plus faible ; réduction des risques limitée : Au cours de l’exercice 21, la banque a consolidé son portefeuille de prêts aux entreprises avec une baisse de 7% à 37% du total. Nous nous serions attendus à un peu plus de réduction des risques de Kotak – mais son ratio RWA/actif consolidé est resté globalement stable à 72%, alors que d’autres grandes banques ont enregistré une baisse de 300 à 500 points de base en glissement annuel au cours de l’EX21. Ceci malgré l’augmentation de la part des prêts garantis par les banques/États comme ECLG à 5 % des prêts. La part de Kotak dans les prêts PSU a été marginale et elle a fortement chuté.

Les créances improductives en hausse, le tampon sur une base corrigée des variations saisonnières se modère : Au cours de l’EX21, les dérapages ont augmenté de 60 % en glissement annuel et les NPL bruts étaient de 3,3 %. La couverture des NPL était confortable, mais ajustée pour l’assaisonnement, la provision excédentaire a modéré en glissement annuel. La banque dispose d’une provision supplémentaire de 0,6% (du portefeuille de prêts) contre les prêts stressés.

