Coin des analystes: maintenir “ acheter ” sur les escortes, TP révisé à 1350 Rs

La division ECE de la société a affiché une ligne supérieure de Rs 322 crore, en hausse de 53,3% en glissement annuel, contre Rs 210 crore rapporté au T4FY20. Les volumes s’élevaient à 1 604 unités.

Par Axis Securities

Les escortes ont rapporté un bon ensemble de chiffres au T4FY21 et se situaient légèrement au-dessus de nos estimations. Les revenus totaux des escortes s’élevaient à Rs 2,211 crore au T4FY21 (notre estimation: Rs 2,151 crore, en hausse de 2,8%) contre Rs 1,381 crore au T4FY20, soit une croissance de 60% en glissement annuel. Cela a été conduit par une croissance des volumes de 62% en glissement annuel de tracteurs et une amélioration d’environ 47% en glissement annuel du chiffre d’affaires des équipements de construction (ECE) et de la division des équipements ferroviaires (RED).

L’EBITDA est venu à Rs 345 crore (notre estimation: Rs 333 crore) par rapport à Rs 364 crore rapporté au T3FY21, une décroissance de ~ 5% t / t. La marge d’EBITDA s’établit à 15,6% (contraction de 245 pb t / t) en ligne avec notre estimation de 15,5%. Les marges se sont contractées en raison de l’impact négatif de la hausse des prix des matières premières.

La société a rapporté un PAT de Rs 271 crore (notre estimation: Rs 260 crore, supérieur de 4,5%) par rapport à Rs 140 crore au T4FY20, soit une croissance de 93% en glissement annuel. La division ECE de la société a affiché une ligne supérieure de Rs 322 crore, en hausse de 53,3% en glissement annuel, contre Rs 210 crore rapporté au T4FY20. Les volumes s’élevaient à 1 604 unités.

Le RED a affiché une ligne supérieure de Rs 146 crore contre Rs 108 crore en Q4FY20. À la fin de mars 2021, le carnet de commandes de la division s’élevait à plus de Rs 340 crore qui seraient exécutés dans les 6-8 prochains mois. Nous maintenons notre note “ d’achat ” sur l’action et évaluons la société à 15x (contre 17x plus tôt) P / E FY23E pour arriver à un prix cible révisé de Rs 1350 / action (à partir de Rs 1600 / action plus tôt) en raison de près de- des vents contraires à terme et des perspectives de croissance modérées.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.