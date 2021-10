Au cours des deux dernières années, la part d’ICICI Bank dans la recherche de clients a considérablement diminué (de 100 % à 35 %).

ICICI Securities (ISEC) a organisé la deuxième édition de la Journée numérique d’ICICI Securities pour présenter les initiatives visant à créer « un marché financier intégré numériquement ». Voici nos principaux points à retenir de l’interaction :

Sourcing client : Au cours des deux dernières années, la part d’ICICI Bank dans la recherche de clients a considérablement diminué (de 100 % à 35 %). Une grande partie de la part restante provient de l’approvisionnement numérique. En 1QFY22, près de 60 % des clients acquis avaient moins de 30 ans et environ 80 % provenaient de villes de niveau 2 et 3.

Autres indicateurs clés : Alors que l’approvisionnement a augmenté, il s’est accompagné d’une nette amélioration du taux d’activation à ~ 70 % (contre 34 %). De plus, au cours de cette phase, le ratio de ventes croisées s’est régulièrement amélioré à 1,8x (au lieu de 1,6x). L’une des principales forces d’ISEC a été la longévité de ses clients – 36 % des clients actifs il y a 15 ans continuent de commercer avec l’entreprise.

Données clés sans courtage : Il y a eu une augmentation soutenue du portefeuille MTF + ESOPn, tandis que les décaissements de prêts ont augmenté à un rythme sain (1,2x). Sa part dans le portefeuille SIP est passée à 4,1 % (contre 3,3 %). En termes de distribution, des partenariats tels que Federal Bank, HSBC et trois partenariats en cours commenceraient à apporter une contribution significative après quelques années.

Futurs plans numériques : Grâce à une nouvelle application, l’ISEC prévoit de cibler la population du millénaire grâce à des offres telles que l’investissement basé sur des objectifs et l’octroi de prêts. Ces clients ont des cotes de crédit élevées et conviennent parfaitement aux projets futurs d’ISEC. L’autre segment de clientèle qu’il cible comprend les HNI et les Mass Affluent. Cette catégorie est subdivisée en Family Offices, Ultra HNI, High Salaried et Retired. L’ISEC prévoit d’élaborer une stratégie différente pour chacune de ces sous-catégories.

Évaluation et vue : Après la mise en place des normes de marge de 100% à partir de septembre 21, nous nous attendons à un certain ralentissement des volumes de trésorerie. Néanmoins, cela pourrait être partiellement compensé par une augmentation des volumes d’options. À moyen terme – comme on l’a vu empiriquement dans les phases antérieures des normes de marge – les volumes devraient se redresser. ISEC, avec ses capacités technologiques, devrait afficher des revenus et des TCAC PAT de 13,3% et 12,4%, respectivement, au cours des exercices 21-24E. Nous maintenons notre cote d’ACHAT et notre TP de 915.

