Les agences de notation ESG ont fait part de leurs inquiétudes, car L&T est associé aux travaux sur les sous-marins nucléaires indiens Arihant et les missiles Pinaka.

A retenir : Nous avons accueilli la direction pour discuter des initiatives ESG de L&T. Les questions des investisseurs portaient principalement sur les activités de défense, et mgt a maintenu que la société n’était pas impliquée dans les armes à sous-munitions ou les armes nucléaires. Des discussions sont en cours avec les agences de notation ESG sur l’exposition défense. Nous pensons que L&T est sur une trajectoire de réévaluation alors qu’il continue de parler d’une allocation prudente du capital, et avec des investissements montrant des tendances de reprise. Toute mise à niveau de la notation ESG serait un édulcorant supplémentaire. Acheter.

Défense – 2,5% du chiffre d’affaires FY21 : Le rapport de durabilité intégré publié par L&T pour l’exercice 21 indique qu’il ne fabrique pas d’explosifs ni de munitions d’aucune sorte, y compris les armes à sous-munitions, les mines terrestres antipersonnel ou les armes nucléaires. Il mentionne également que l’entreprise ne personnalise aucun système de livraison pour de telles munitions.

Le portefeuille vert représente 29,6 % du chiffre d’affaires de l’exercice 21 et est en tendance haussière : La direction a dépassé l’objectif de 25 % pour l’exercice 21 pour les revenus du portefeuille vert qu’elle s’était fixé pour l’exercice 15-16. Les projets solaires et hydroélectriques, le T&D énergétique, les bâtiments écologiques, la conservation de l’eau et des ressources, la gestion des déchets solides et la réduction des émissions grâce à la construction de systèmes de transport rapide de masse font partie du portefeuille vert de L&T.

Les énergies renouvelables doublent, passant de 5 % de la consommation en FY16 à 10 % en FY21 : L&T s’est engagé à être neutre en eau d’ici 2035 et neutre en carbone d’ici 2040. Les matériaux recyclés utilisés en FY21 sont plus élevés de 42 % par rapport à FY16, ce qui est nettement supérieur au 5 % cible qui a été fixée. La diversité des genres est un domaine sur lequel elle travaille avec son récent programme « Renew : Career Reentry for Women » visant à encourager les femmes professionnelles à réintégrer le monde de l’entreprise après une interruption de carrière.

Allocation de capital – reste une priorité : Les filiales informatiques de L&T sont un élément clé de l’offre consolidée et constituent un domaine prioritaire pour l’entreprise. La réévaluation d’entreprises comme L&T Finance, qui nécessitent une injection de capital périodique, a été mentionnée dans le cadre de la stratégie dans le rapport annuel FY21. La direction a réitéré que les filiales sont indépendantes et que le soutien en espèces de la société mère restera à des niveaux minimes.

Nous maintenons notre cote d’achat, avec un PT basé sur SOTP de 2 405 Rs, valorisant l’E&C de base à 10x EV/EBITDA du 23 septembre (PB de la console de 3,5x et 17,5x EV/EBITDA du 23 septembre).

Des risques: 1) La gestion ne suit pas une allocation de capital prudente ; et 2) les dépenses infra du gouvernement n’augmentent pas par rapport aux niveaux d’avant COVID.

