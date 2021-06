M&M continue de faire parler de lui sur deux freins clés du ROIC (se référer aux (Mauvaises) perceptions et ratés) – les UV et les pertes subsidiaires.

Nous avons accueilli Mahindra & Mahindra (M&M) à la conférence électronique Edelweiss India CXO 2021, édition US & UK. Points saillants : i) Les prévisions d’investissement en capital pour les exercices 22 à 24 à 17 milliards d’INR – sont en partie discrétionnaires et guidées par un RoE de 18 %. ii) La dynamique des tracteurs a commencé à reprendre, bien que l’automobile n’ait pas encore connu la même dynamique ; attend la même chose avec un décalage. iii) UV – focus clair sur le droit de gagner.

M&M continue de faire parler de lui sur deux freins clés du ROIC (se référer aux (Mauvaises) perceptions et ratés) – les UV et les pertes subsidiaires. Maintenez « ACHETER » avec un TP basé sur SOTP de 1 089 roupies.

Points clés à retenir : les dépenses d’investissement de base guidées par la direction pour les trois prochaines années seront de 120 milliards de roupies (à partir de l’exercice 22) contre 90 milliards de roupies plus tôt. L’augmentation de 30 milliards de roupies est due aux dépenses consacrées aux véhicules électriques. M&M a également guidé 5 milliards d’INR d’investissements – 1,5 milliard de Rs dans les filiales automobiles et agricoles et solde dans les sociétés du groupe. Le financement dans les sociétés du groupe se fera par le biais de dividendes et d’autres monétisations d’actifs.

Focus sur 18% de RoE pour les séjours d’investissement. Si les besoins d’investissement ou d’investissement ne sont pas justifiables par les moteurs de croissance/le RoE sous-jacents, la direction ne poursuivra pas le thème. La direction est confiante de regagner des parts de marché dans le segment tracteur/UV.·

La perte de parts de marché au cours de l’exercice 21 était principalement due à des problèmes d’offre associés à un faible stock pour répondre à la demande refoulée après le déverrouillage de la première vague de covid-19. Elle s’attend à une croissance à un chiffre de l’industrie des tracteurs au cours de l’EX22 (sur une base élevée de l’EX21).· La société constate une forte reprise de la demande de tracteurs en juin après le déverrouillage. Il reste confiant dans un TCAC de 7 à 8 % dans l’industrie des tracteurs au cours des 8 à 10 prochaines années.

Perspectives et valorisations : histoire de croissance intacte ; maintenir « ACHETER » Alors que les inquiétudes concernant les volumes de tracteurs sont résolues avec une légère augmentation de l’agro-économie ainsi qu’une reprise de sa demande de véhicules utilitaires et d’UV, nous nous attendons à ce que Street reconnaisse sa forte franchise dans les tracteurs et les véhicules utilitaires. De plus, au fur et à mesure que les freins ROIC seront résolus, la véritable valeur de la franchise des activités de tracteurs et de véhicules utilitaires légers sera reconnue. De plus, les freins ROIC commenceront à contribuer aux flux de trésorerie après la restructuration. Nous maintenons ‘BUY/SO’ avec un TP basé sur SOTP de Rs 1 089.

