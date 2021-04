Coin des analystes: maintenir «acheter» sur Piramal Enterprises; TP Rs 2,278

Impact financier – PPL estime qu’Hemmo apportera un autre levier de croissance pour son activité CDMO en introduisant des services intégrés avec le développement et la fabrication de médicaments peptidiques.

La filiale pharmaceutique en propriété exclusive de Piramal Enterprises (PEL), Piramal Pharma (PPL), a annoncé l’acquisition de Hemmo Pharma pour une contrepartie en trésorerie initiale de 7,75 milliards de roupies et des paiements supplémentaires liés à des étapes. PPL estime que le point fort d’Hemmo dans la fabrication d’API peptidiques non seulement complètera l’activité CDMO existante, mais offrira également une opportunité de croissance supplémentaire ainsi que des avantages liés à l’intégration verticale. Dans notre hypothèse, l’opération est évaluée à 7,0xFY21E ventes et 20,0xFY21E EV / EBITDA.

Nous prévoyons qu’Hemmo augmentera ses revenus à un TCAC de 30,0% sur les exercices FY21E-FY23E. Nous restons positifs sur le positionnement unique de PPL dans le secteur pharmaceutique avec ses services CDMO et ses produits de soins intensifs. Maintenez «acheter» avec un prix cible révisé de 2 278 Rs / action (auparavant: 2 265 Rs).

Hemmo Pharma – PPL a acquis 100% d’Hemmo Pharma pour une contrepartie en espèces initiale de 7,75 milliards de roupies et des paiements supplémentaires liés à des étapes. Cette acquisition devrait se terminer dans les 4 à 6 prochaines semaines, sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires. Hemmo est l’un des plus grands fabricants indiens de peptides synthétiques avec un héritage de près de quatre décennies. Elle possède une solide expertise dans la synthèse en solution et en phase solide de peptides avec un panier de produits commercialisés en bonne santé et un pipeline de produits en cours de développement.

Le marché mondial des API peptidiques a une taille de 2 milliards de dollars, qui augmente de 6 à 8% chaque année. Hemmo génère ~ 75% des ventes à l’exportation et ~ 67% sur le marché réglementé. Elle possède une installation de R&D à Thane et une usine de fabrication GMP de classe mondiale à Turbhe qui est jugée conforme par l’USFDA, l’UE et plusieurs régulateurs asiatiques.

Impact financier – PPL estime qu’Hemmo apportera un autre levier de croissance pour son activité CDMO en introduisant des services intégrés avec le développement et la fabrication de médicaments peptidiques. De plus, les synergies issues de l’intégration verticale entre les deux sociétés, associées à une échelle et une portée plus élevées pour les médicaments commercialisés (et en cours de développement) d’Hemmo se traduiraient par une croissance plus élevée et une meilleure rentabilité. Nous supposons que les ventes d’Hemmo pour FY21E seront de `1,1 milliard de croissance de 30% par rapport à FY20 avec une marge de 30 à 35%. Sur cette performance financière, la valorisation de l’acquisition est indexée à 7,0xFY21E ventes et 20,0xFY21E EV / EBITDA. Le niveau d’endettement de PPL passera à 33,8 milliards (450 millions de dollars) après cette acquisition.

