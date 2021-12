Le financement sera canalisé pour étendre la présence de Monster sur le marché de la recherche d’emploi et de la formation.

Levée de fonds Monster pour ajouter de la valeur mais pose un risque d’exécution : le 22 décembre 2021, Quess Corp a annoncé une injection de fonds dans sa filiale Monster.com de Meridian Investments et Volrado Venture Partners à une valorisation pré-monétaire de Rs 6,0 milliards, bien plus élevée que son Coût d’acquisition 2018 de Rs 896 millions. Le financement sera canalisé pour étendre la présence de Monster sur le marché de la recherche d’emploi et de la formation.

La levée de fonds est positive mais présente un risque plus élevé : au cours de l’exercice 2QFY22, Monster.com a contribué à 1,2 % des revenus de Quess et rien à PAT étant donné son statut d’équilibre. Par conséquent, la valorisation post-monnaie de Rs 6,6 milliards (après la première étape) est positive car elle représente 5% du marché actuel de Rs 118 milliards de Quess. À l’inverse, nous considérons l’expansion de Monster dans le domaine de la recherche d’emploi et de la formation comme préoccupante en raison de la présence dominante de Naukri sur ce marché. Compte tenu du manque de capacités et d’image de marque, Monster doit déployer ce fonds rapidement et pourrait avoir besoin d’un financement futur pour perturber le monopole de Naukri. Ainsi, nous considérons cela comme un risque d’exécution clé. Nous n’en tenons pas compte actuellement dans notre évaluation de Quess.

Détails de la transaction : Infusion de fonds structurée avec de multiples leviers : L’injection de fonds dans Monster.com se fera via une combinaison d’actions préférentielles convertibles obligatoires (CCPS) et de débentures convertibles obligatoires (CCD), avec un investissement CCPS de 625 millions de roupies provenant d’investisseurs externes étant la première étape. La participation de Quess dans Monster sera réduite à 90,6 % après cette étape. L’évaluation des CCD et des options complémentaires sera décidée ultérieurement : après cela, il y aura un tour de CCD de 500 millions de Rs, réparti dans un rapport de 25:75 entre les investisseurs et Quess, avec une dépendance de l’évaluation sur le prochain tour de financement (à 25 % de remise au prochain tour avec des valorisations plancher et cap de Rs 6,0 milliards et Rs 7,5 milliards, respectivement). Les investisseurs ont également la possibilité de compléter jusqu’à 375 millions de dollars (dont CCD) dans les quatre mois à une valorisation pré-monétaire de Rs 6,0 milliards.

Évaluation et point de vue : les fortes tendances en matière d’embauche ont entraîné une reprise robuste de la demande. Nous avons remarqué des tendances similaires immédiatement après la GFC/la démonétisation, lorsque les entreprises de recrutement ont bénéficié de tendances d’embauche positives dans certains secteurs verticaux. Une telle tendance se produirait probablement à court terme, soutenant des entreprises de services aux entreprises telles que Quess.

