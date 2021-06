in

Le rapport annuel de la State Bank of India (SBIN) met en évidence la « résilience », les « personnes » et la « technologie » comme thème clé, dans le but de renforcer continuellement le bilan et d’améliorer les ratios de rendement. La banque a continué d’investir dans des technologies de pointe pour maintenir sa position parmi les banques les plus averties du numérique.

L’accent est resté sur la constitution d’un portefeuille de prêts de qualité supérieure, tout en maintenant une solide souscription, comme en témoigne la solide qualité des actifs dans tous les segments de détail. Cela est principalement attribuable au fait que plus de 95 % des crédits non garantis sont offerts aux employés du gouvernement/PSU et environ 41 % des prêts aux entreprises sont offerts aux PSU/au gouvernement. entreprises.

Sur une base sectorielle, le segment Corporate a enregistré des bénéfices après quatre années de pertes consécutives. D’autre part, le Retail PBT a baissé de 48% en glissement annuel, impacté par les dispositions liées à la pandémie.

Sur le front de la numérisation, YONO continue d’établir de nouveaux records avec environ 80 millions de téléchargements et environ 37 millions d’utilisateurs enregistrés, avec des connexions quotidiennes moyennes d’environ 10 millions. Au cours de l’exercice 21, YONO a été étendu aux clients étrangers avec l’intégration d’environ 40 000 clients et des prêts personnels/or d’une valeur de Rs 213b/Rs 457b ont été décaissés. SBIN détient 13,2 % de part de marché dans les terminaux de point de vente, 29,2 % dans les dépenses par carte de débit et 25,8 % dans les services bancaires mobiles.

Malgré une année difficile, SBIN a continué à signaler une amélioration plus importante de la qualité des actifs par rapport à ses pairs privés, avec un PCR s’améliorant à 71% (85% sur le livre de l’entreprise). Une restructuration maîtrisée (0,7%) et un portefeuille SMA faible (0,5%) apportent un confort supplémentaire sur la qualité des actifs et conduiraient à une réduction durable du coût du crédit. Maintenir BUY, avec un TP de Rs 530 (1,1x FY23E ABV + Rs 188 des sous-marins).

