Nous pensons que des investissements prudents ont aidé Sterlite à se développer dans les zones adjacentes et la société est dans une position idéale, renforcée par ses capacités renforcées et ses investissements de réseau accélérés. (Image représentative)

Surfer sur le cycle des dépenses d’investissement en télécommunications Nous avons récemment échangé avec le Dr Anand Agarwal, PDG du groupe, Sterlite Technologies (Sterlite). Points saillants : 1) Sterlite est en passe de devenir un fournisseur de solutions de réseaux convergents à partir de l’acteur de produits télécoms plain vanilla. 2) Pas besoin d’acquisitions supplémentaires ou d’ajout de capacité que celui déjà annoncé pour atteindre le taux de chiffre d’affaires annualisé de 100 milliards de roupies d’ici le T4FY23. 3) La demande OF/OFC est robuste car les entreprises de télécommunications investissent dans des capacités croissantes. Nous pensons que des investissements prudents ont aidé Sterlite à se développer dans les zones adjacentes et la société est dans une position idéale, renforcée par ses capacités renforcées et ses investissements de réseau accélérés. Maintenez « ACHETER » avec un prix cible de Rs 386.

Marché adressable en expansion : l’entrée dans l’intégration de systèmes, les logiciels de réseau, l’accès virtualisé, entre autres, a étendu le marché adressable de Sterlite à 40 milliards de dollars, contre seulement 7,5 milliards de dollars en tant que fournisseur de solutions optiques. La société a développé des capacités de manière organique ainsi que via des acquisitions. Sterlite tire parti de ses capacités de réseau optique en tant que crochet pour capturer une part de portefeuille plus élevée des dépenses d’investissement en télécommunications. Étant donné que la technologie évolue également avec la virtualisation du réseau, les opérateurs de télécommunications se tournent vers des fournisseurs de réseaux de télécommunications convergés qui ont des capacités logicielles et matérielles, le point fort de Sterlite.

Les marchés américains/européens offrent des opportunités de croissance significatives : Sterlite a systématiquement étendu son portefeuille de services des services gouvernementaux aux prestataires de services privés indiens. La société a déjà décroché un contrat pour déployer un réseau de fibre optique au Royaume-Uni. Il cherche également à étendre ses offres en fournissant davantage de services à valeur ajoutée en tirant parti des capacités du logiciel ORAN. De même, après avoir développé une forte présence sur le marché européen, Sterlite étend désormais sa capacité OFC aux États-Unis ; ce marché est important avec la présence de fournisseurs de réseaux régionaux, hyperscalers, en dehors des principaux opérateurs télécoms. L’entreprise a embauché les ressources et renforcera la capacité de l’OFC pour conquérir ce marché

Perspectives et valorisations : Tendance forte de la demande ; maintenir « ACHETER » : nous pensons que le covid a accéléré le passage au numérique, ce qui accélère les investissements dans les réseaux. Cela se reflète dans le cycle de création de réseau piloté par les programmes 5G, FTTx et de connectivité rurale. Le fardeau des investissements dans l’infrastructure numérique est partagé par les sociétés de cloud, les sociétés de capital-investissement, les entreprises et les réseaux citoyens, à l’exception des sociétés de télécommunications. De plus, les nouvelles technologies telles que la 5G, le FTTx et l’ORAN se généralisent, ce qui rapproche efficacement la fibre des consommateurs.

Ce cycle d’investissement est de bon augure pour la croissance des revenus de Sterlite, car la société a développé diverses capacités pour fournir des solutions de bout en bout. Compte tenu des fortes perspectives de croissance, des ratios de rendement élevés et du carnet de commandes solide, nous pensons que les valorisations à 12,9x le BPA FY23E sont attrayantes. Nous maintenons ‘BUY/SO’ avec un TP de Rs 386 (20x Q3FY23E EPS).

