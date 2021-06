La société se concentre également sur les commandes et les services à faible coût à cycle court qui lui permettront de faire face efficacement à toute accalmie à court terme de la demande.

Exécution stable, perspectives de croissance saines : le segment de l’environnement a enregistré une forte croissance des revenus de 51% en glissement annuel de 3 milliards de dollars, le segment de l’énergie a augmenté de 12 % en glissement annuel de 12 milliards et le segment des produits chimiques a augmenté de 24 % en glissement annuel à 1,2 milliard de Rs, ce qui a entraîné une croissance des revenus de 19 % en glissement annuel à 15,7 milliards de Rs . Les prises de commandes ont augmenté de 57% en glissement annuel pour atteindre 15 milliards de roupies au T4FY21. Le carnet de commandes actuel à Rs 52,2 milliards (1,1x les ventes TTM) implique une meilleure visibilité. En raison de la deuxième vague de covid, les perspectives à court terme sont incertaines ; cependant, les perspectives d’investissement sont saines à moyen et long terme.

Le stress de performance des filiales à l’étranger se poursuit : les prises de commandes se redressent progressivement sur le marché d’outre-mer ; cependant, la performance avait été inférieure à la moyenne au cours du T4FY21.

La demande des secteurs clés et les commandes à cycle court soutiendront la croissance : la demande des secteurs clés comme le ciment, l’acier et la raffinerie a été saine au T4FY21. La société se concentre également sur les commandes et les services à faible coût à cycle court qui lui permettront de faire face efficacement à toute accalmie à court terme de la demande. L’amélioration des recouvrements et des marges pourrait continuer à soutenir la trésorerie.

Maintenir HOLD malgré une valorisation élevée : la société se négocie actuellement à une valorisation riche de 47x FY22E et 38x FY23E bénéfices. Nous pensons que les solides flux de trésorerie liés à l’exploitation, dus à la réduction du fonds de roulement, ont donné un nouvel élan à la revalorisation. Des initiatives de croissance stratégique dans de nouveaux segments de croissance ouvriront de nouvelles opportunités à long terme. Compte tenu de la trajectoire de croissance, de marge et de rendement variée des trois segments, nous avons déplacé notre approche de valorisation vers SoTP. En raison des fortes perspectives de croissance, des rendements élevés et des marges dans les produits chimiques qui sont actuellement à une utilisation plus faible, nous attribuons un multiple de base FY23E 60x, l’environnement à 45x et l’énergie à un multiple 30x.

Nous maintenons la note HOLD sur l’action avec un objectif révisé basé sur le SoTP de Rs 1 506, ce qui implique 40 fois les bénéfices de l’exercice 23E.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.