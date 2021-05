Coin des analystes: maintenir “ ajouter ” GSK Pharma avec un TP de 1613 Rs

La baisse des frais de personnel et de S, G & A a amorti la baisse de la marge Ebitda à 140 pb en glissement annuel.

Performance en ligne: Le chiffre d’affaires a augmenté de 4,9% en glissement annuel au cours du trimestre, les thérapies aiguës ayant connu une reprise avec la baisse des cas de Covid-19. Bien que la récente augmentation des cas puisse avoir des pressions à court terme, nous nous attendons à ce que la reprise de la croissance se poursuive avec la traction dans les marques clés soutenue par une croissance saine des produits récemment lancés (Fluarix Tetra et Menveo), en particulier avec la vaccination en cours. La marge brute a chuté de 540 pb en glissement annuel sur une base très élevée de l’année dernière, mais elle est restée largement stable séquentiellement. La baisse des frais de personnel et de S, G & A a amorti la baisse de la marge Ebitda à 140 pb en glissement annuel.

La société a déprécié Vemgal de 1,19 milliard de roupies pour refléter la valeur de réalisation estimée de 1,8 milliard de roupies à laquelle elle est vendue à Hetero. Par conséquent, le PAT rapporté a diminué de 89,6% en glissement annuel. Ajustement pour cela, PAT a chuté de 20,0% en glissement annuel à Rs 1,0 milliard.

Performance des produits clés: selon les données AIOCD, GSKP a signalé une performance aplatie en glissement annuel. T-Bact, Betnovate N et Betnovate C ont enregistré une croissance annuelle saine de 30,5%, 41,3% et 34,9%, respectivement pour le trimestre. Cependant, Augmentin, Synflorix, Calpol et Betnesol ont rapporté une baisse en glissement annuel de 16,9%, 25,6%, 16,3% et 3,5%, respectivement. Infanrix Hexa poursuit sa forte dynamique avec une croissance de 10,1% en glissement annuel. Fluarix Tetra et Menveo enregistrent de bons résultats avec un chiffre d’affaires de 19 millions de roupies et 61 millions de roupies respectivement au cours du trimestre.

Perspectives: Alors que les performances de FY21 sembleraient optiquement faibles, cela est dû aux ventes de Zinteac (ranitidine) dans la base. Cependant, nous prévoyons que FY22 affichera une forte croissance à la fois sur le front des revenus et des bénéfices. Nous prévoyons un chiffre d’affaires de 10,1% et un PAT CAGR de 24,2% sur les exercices 21 à 23E, tirés par la croissance des marques de puissance, la traction dans les produits nouvellement lancés et la reprise des thérapies clés comme les vaccins, les voies respiratoires et la VMN. Un minimum de dépenses d’investissement contribuerait à générer des flux de trésorerie d’environ 16 milliards de roupies au cours des deux prochaines années.

Évaluations et risques: Nous maintenons en grande partie nos estimations de revenus, mais augmentons nos estimations de BPA de 2 à 3% pour les exercices FY22E-FY23E afin de tenir compte de l’augmentation des autres revenus. Maintenez ADD avec un prix cible révisé de Rs1,613 / action basé sur les bénéfices de 40xFY23E (auparavant: Rs1,575 / share). Principaux risques à la baisse: ajout de médicaments clés dans le NLEM, concentration du produit.

