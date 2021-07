Le démarrage de trois usines en seulement 12 mois devrait entraîner une forte croissance des revenus et augmenter les ratios de rendement au cours des exercices 22-23. Hatsun a démarré l’usine de Solapur au T4FY21, l’usine de Dharapuram (TN) au T2FY22 et prévoit de démarrer l’usine de Govindapur, Telangana au T3FY22. Alors que les prix d’achat du lait devraient augmenter, nous notons (1) que l’accumulation de stocks de SMP à des prix inférieurs au bilan de mars 21 arrêtera partiellement la baisse de la marge EBITDA et (2) la possibilité de hausses de prix au S2FY22 car la plupart des coopératives ont augmenté les prix maintenant. Nous modélisons Hatsun pour qu’il rapporte un TCAC des bénéfices de 19,2 % au cours de l’exercice 21-23E avec : (1) une croissance élevée à un chiffre des achats de lait, (2) le démarrage de trois usines et (3) un taux d’imposition effectif inférieur au cours de l’exercice 22E. Nous restons structurellement positifs sur Hatsun en raison de ses avantages concurrentiels et de ses fortes opportunités de croissance en Inde du Sud. Maintenez ADD avec un TP basé sur DCF de Rs 1 060 (65x FY23E; TP-`860 antérieur).

Performance Q1FY22 : Hatsun a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires de 20,7 % en glissement annuel. Nous pensons que le secteur de la crème glacée a enregistré une forte croissance. Alors que la marge brute est restée stable à 30,5% en glissement annuel, la marge EBITDA a diminué de 320 points de base en raison de la hausse des autres dépenses. À notre avis, les dépenses publicitaires et les frais de déplacement ont augmenté en un an. Avec la réduction du taux d’imposition effectif, le PAT a augmenté de 4% en glissement annuel.

Facteurs de bénéfices pour l’EX22 : (1) L’activité de crème glacée est en grande partie revenue à la normale et nous prévoyons une forte croissance au cours de l’EX22 en raison (i) d’une base favorable, (ii) de gains de parts de marché et (iii) du démarrage de l’usine de crème glacée de Govindapur au T3FY22, ( 2) le démarrage de l’usine de Solapur (Maharashtra) au T4FY21 et de l’usine de Dharapuram (TN) au T2FY22 entraînera une augmentation des revenus laitiers et (3) la migration vers un nouveau régime fiscal entraînera une réduction du taux d’imposition effectif à ~ 25,5%.

Investissements supplémentaires au cours des exercices 22-23 : Hatsun prévoit d’investir dans (1) une usine de lassi et de lait de beurre de 50 000 LPD à Solapur, (2) une usine de traitement de caillé de 0,1 mnpj à Dharapuram et (3) il est en train de mettre en place une unité entièrement nouvelle à North Andhra Pradesh.

Augmentation des prix d’achat du lait au cours de l’EX22E : nous modélisons les prix d’achat du lait pour qu’ils augmentent au cours de l’EX22 par rapport aux niveaux inférieurs de l’EX21 et du T1FY22. Anticipant une augmentation probable des prix d’achat du lait, Hatsun a accumulé un important stock de SMP à la fin du 21 mars, ce qui peut partiellement arrêter la baisse de la marge EBITDA au cours de l’EX22E. Nous nous attendons également à ce que l’entreprise augmente ses prix de vente, car la plupart des coopératives ont augmenté leurs prix.

