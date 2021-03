Coin des analystes: Maintenir ‘ajouter’ sur les peintures asiatiques

Nous pensons qu’il entre dans plusieurs entreprises en considérant de grandes opportunités dans des catégories adjacentes, une meilleure utilisation de la distribution et des marques existantes et des pressions concurrentielles croissantes dans le cœur de métier des peintures.

Asian Paints est un test-marketing / a introduit des carreaux de créateurs en conservant le modèle de création d’au moins une nouvelle entreprise chaque année au cours des sept dernières années. À notre avis, les carreaux de créateurs peuvent offrir des opportunités de revenus supplémentaires d’environ 30 000 Rs par ménage. APNT peut tirer parti de ses marques existantes et de ses relations avec les promoteurs immobiliers (dans un premier temps pour atteindre une taille critique).

Il peut également offrir une meilleure valeur aux consommateurs grâce à des carreaux assortis avec des peintures et une protection contre les murs humides. Cependant, APNT devra peut-être investir dans la distribution car il y a un chevauchement limité dans les points de vente de peinture et de carrelage. Les compétences, les charges de travail / heure du peintre et du maçon sont également différents. Compte tenu du nouveau modèle de produit d’APNT, qui consiste à réduire les investissements en capex et à l’image de marque, nous pensons que le succès peut créer une valeur (potentiellement énorme) avec des inconvénients négligeables en cas d’échec. AJOUTER retenu.

Lancement des carreaux design: Après avoir pénétré dans l’imperméabilisation, le mastic, les adhésifs, la cuisine, la salle de bain et la décoration intérieure et renforcé sa présence dans les apprêts, Asian Paints est maintenant entré dans les carreaux muraux design sous la marque « royale with Asian Paints ». Nous pensons qu’il entre dans plusieurs entreprises en considérant de grandes opportunités dans des catégories adjacentes, une meilleure utilisation de la distribution et des marques existantes et des pressions concurrentielles croissantes dans le cœur de métier des peintures.

L’entrée dans les carreaux design ouvre une opportunité de revenus d’environ 30 000 Rs par ménage. Nous pensons qu’Asian Paints a des vents favorables dans le secteur des carreaux en tant que meilleur service aux consommateurs en offrant des carreaux assortis à leurs peintures, une solution aux murs humides, une meilleure utilisation des relations avec les promoteurs immobiliers (activité Projets) et des revenus plus élevés des adhésifs pour carrelage. Il pourra également bénéficier d’une publicité ombrelle. À l’instar des autres nouvelles activités d’APNT, nous prévoyons des investissements limités (au départ) en immobilisations.

Il n’y a pratiquement aucun chevauchement entre la distribution des peintures et des carreaux et cela peut forcer Asian Paints à investir davantage dans la distribution. En outre, les compétences d’un peintre et d’un maçon sont différentes. Comme un peintre est payé plus de frais de travail / heure, il peut être réticent à travailler comme maçon.

Carrelage: Une industrie en croissance avec un RoCE fort pour les opérateurs historiques. Notre équipe d’analystes des matériaux de construction, Nehal Shah et Jigar Shah, estime que l’industrie des carreaux a augmenté à un TCAC de 11,1% au cours de l’exercice 10-20. Compte tenu de la part de 50% d’acteurs non organisés / plus petits et du potentiel de premiumisation, les acteurs organisés sont susceptibles de maintenir une croissance saine des revenus chez les adolescents de la tranche inférieure à la moyenne sur les exercices 20-30. Les opérateurs historiques génèrent également un RoCE de 15% + (> Coût du capital) à travers les cycles économiques.

Maintenir ADD. Nous modélisons les ventes et les bénéfices TCAC de 12,5% et 17,3% respectivement, pour FY20-FY23E. Maintenez ADD avec un TP basé sur DCF de Rs 2.600. Une reprise urbaine plus faible que prévu et des défis potentiels d’exécution dans de nouvelles catégories sont des risques majeurs.