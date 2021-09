Les spécifications du nouveau modèle sont en grande partie similaires à celles du Meteor 350 (ils partagent le même moteur, les mêmes spécifications de performances de puissance, ainsi que plusieurs composants).

Prix ​​du nouveau modèle Rs 7k au-dessus de l’ancien Classic 350: Eicher motors (EIM IN, Reduce) a lancé son nouveau 2021 Royal Enfield (RE) Classic 350 le 1er septembre 2021. Le nouveau modèle commence au prix de Rs 184k, soit Rs 5k de plus par rapport au modèle de la génération précédente. Les spécifications du nouveau modèle sont en grande partie similaires à celles du Meteor 350 (ils partagent le même moteur, les mêmes spécifications de performances de puissance, ainsi que plusieurs composants). Cependant, le nouveau Classic 350 est équipé d’une carte de ravitaillement, d’un calage d’allumage et d’une disposition d’échappement différents (par rapport au Meteor 350). Il dispose également d’un nouveau tableau de bord, avec écran LCD et jauge de carburant.

YTD au cours de l’exercice 22F, RE a vendu environ 213 000 motos, enregistrant un taux de fonctionnement mensuel d’environ 43 000 unités. C’est en dessous de notre estimation d’environ 60 000 unités pour FY22F. Selon nous, des prix plus élevés peuvent avoir un impact sur les ventes de l’entreprise, d’autant plus que : 1) la différenciation des prix (et des spécifications) entre Meteor 350 et Classic 350 s’est encore réduite, ce qui peut conduire à une cannibalisation du marché ; et 2) le prix du Classic 350 a été augmenté de Rs 9k depuis décembre 2020 (à l’exclusion de la dernière augmentation), bien supérieur à l’augmentation de sa concurrence (en hausse de Rs 5k depuis décembre 2020).

Même avec le lancement du nouveau Classic 350, notre taux d’exécution de volume implicite d’environ 73 000 unités pour les mois restants de l’exercice 22F (21 septembre-mars-22) présente, à notre avis, des risques à la baisse. Pour RE, nous avons actuellement intégré des prévisions de volume unitaire de 723k (+18% yy), 819k (+13% yy) et 888k (+8% yy) sur FY22, FY23F et FY24F, respectivement, avec des prévisions de marge EBITDA à 24,6 %/25%/25,1% (inchangé).

Nous continuons d’évaluer RE à 22x la moyenne du BPA de base FY23-24F, au point médian de notre bande de négociation attendue de 20-25x P/E. L’action se négocie actuellement à environ 27x le BPA de base FY23F ; nous maintenons notre note de réduction sur l’action.

