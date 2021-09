L’évaluation étant chère, maintenez « Réduire ». (Image représentative)

Annonce d’investissement sur les lignes attendues : Shree Cement (SRCM) a récemment fait deux annonces majeures d’investissement : Il prévoit également de dépenser 5 milliards de roupies pour la mise en place de centrales solaires de 106 MW à divers endroits. ii) Mise en place d’une unité de broyage de 3 mtpa (greenfield) à Purulia, au Bengale occidental, pour un coût de Rs 7,5 milliards. Alors que les investisseurs de la SRCM apprécieront les capex tant attendus ; au CMP, nous pensons qu’il n’y a pas grand-chose à se réjouir étant donné : i) l’annonce est conforme aux attentes ; ii) les avantages ne s’accumuleront qu’au cours de l’exercice 25 ; et iii) avec un coût d’investissement/t étant plus élevé, on estime qu’il a un effet dilutif sur le RoE à court terme. L’évaluation étant chère, maintenez « Réduire ».

SRCM sur les dépenses d’investissement ; peu de choses à se réjouir : alors que les annonces de ciment de 6,5 mtpa et de clinker de 3,8 mtpa semblent massives, au CMP, il y a peu de raisons de se réjouir étant donné : . Le titre a déjà réagi, en hausse de 18% depuis lors. – Les investissements en Inde du Nord devraient être achevés d’ici le quatrième trimestre de l’exercice 24, ce qui implique des avantages uniquement au cours de l’exercice 25. Alors que les dépenses d’investissement dans l’Est seront mises en service d’ici le T4FY23, le clinker de 4 mtpa (annoncé l’année dernière) est en passe d’être achevé d’ici le T2FY23 (connu et donc tarifé). – L’expansion est conforme à l’intention de la SRCM d’atteindre une capacité de 80 mtpa d’ici 2030 (selon le rapport annuel 2021), ce qui implique un TCAC de capacité de 7 % – en ligne ou légèrement supérieur au taux de croissance prévu de l’industrie. La SRCM est connue pour croître à 1,5 fois l’industrie. – Le coût d’investissement ajusté (96 $/t ; Rs 7100/t) est supérieur aux normes historiques de la SRCM et en ligne avec les autres annonces d’investissements greenfield faites par les pairs ces derniers temps. Encore une fois, la SRCM est connue pour sa capacité à créer des capacités à un coût inférieur à celui de ses pairs de l’industrie. En fait, le coût d’investissement déclaré de Rs 10 000/t (135 $/t) semble beaucoup plus élevé et donc susceptible d’être considéré comme négatif à court terme. Mais étant donné l’excédent de clinker, nous supposons que la SRCM ajoutera des unités de broyage (à Rs 2,5 milliards/t) et avons dérivé le coût d’investissement ajusté de 96 $/t.

Perspectives et valorisation : Portée limitée de l’amélioration de la valorisation Si la SRCM est l’une des sociétés cimentières les mieux gérées en Inde, elle fait également partie des actions de ciment les plus chères – se négociant à ~22x FY23E EV/EBITDA. En effet, la SRCM « parle par l’exemple » en ce qui concerne son annonce de dépenses d’investissement, mais nous considérons que les dépenses d’investissement supplémentaires ont un effet dilutif sur le RoE à court terme. Dans l’ensemble, avec un RoE qui stagne autour de 15 %, la marge de manœuvre pour une révision à la hausse des valorisations est limitée. Par conséquent, nous continuons d’évaluer l’action à 16x EV/EBITDA et maintenons « REDUCE/SU » avec un TP de Rs 24 140.

