Afin de maintenir l’exposition Spot LNG pour GUJGA à ~ 25%, les volumes de Morbi pourraient être plafonnés à ~ 6 mmscmd, de tels volumes I/C totaux globaux (nécessitant du GNL) sont à ~ 8 mmscmd.

À retenir : la baisse probable de l’exposition au GNL au comptant en septembre (en raison de la baisse des volumes) pourrait se traduire par une solide marge d’EBITDA au 2T exercice 22E de ~ Rs 5/scm malgré la hausse des coûts du GNL au comptant. Mais les volumes 2HFY22E Morbi pourraient également être plafonnés à ~ 6 mmscmd (21 mars : 7,5) afin de garantir une exposition Spot dans I/C à 25 %. Nous avons réduit le BPA FY22E de ~ 28% sur des volumes/marges inférieurs (cuisson en GNL Spot de 22 $ jusqu’à l’hiver et une autre hausse de Rs 5/scm) mais avons maintenu le BPA FY23-24E globalement inchangé. Maintenir « acheter ».

Les volumes de Morbi ont été réduits à ~ 5 mmscmd en septembre : comme signalé après notre appel d’experts de l’industrie avec le président de la Morbi Ceramic Association en août, nos récentes vérifications de canaux suggèrent également ~ 5 mmscmd en septembre (avant la deuxième vague : 7,5 mmscmd).

L’exposition à Spot LNG a été réduite à 10-15% des volumes industriels en septembre : En supposant (~ 2 mmscmd), les volumes industriels totaux pour GUJGA pourraient être d’environ 7 mmscmd en septembre. Avec l’aide de nouveaux contrats de gaz HPHT dom, l’exposition au GNL pur Spot pourrait être réduite à ~ 15% des volumes industriels uniquement à ces niveaux de volumes.

Spot LNG a atteint des niveaux anormalement élevés : Spot LNG a maintenant atteint > 28 $/mmbtu (pente de 35 % vers le Brent vs hist moy de ~ 13 %). Les principaux facteurs sont les contraintes d’approvisionnement, la baisse des stocks de gaz en Europe à l’approche de l’été, la hausse des prix du carbone en Europe, facilitant davantage la conversion du charbon en gaz et une demande résiliente en provenance d’Asie également.

La marge d’EBITDA du 2TFY22E pourrait toujours être robuste à ~ Rs 5/scm en raison d’une exposition au comptant plus faible : la forte baisse des volumes en septembre en raison de la fermeture et des problèmes de fret conteneurisé maintenant les volumes faibles sinon, l’exposition globale au Spot LNG au cours du 2TFY22E pour GUJGA pourrait être faible à <30% en maintenant la marge d'EBITDA robuste à ~ Rs 5/scm et l'EBITDA pourrait également être sain à 17% TCAC sur 2 ans malgré une macro difficile.

Les volumes de Morbi pourraient être plafonnés à ~ 6 mmscmd à court terme : afin de maintenir l’exposition Spot LNG pour GUJGA à ~ 25 %, les volumes de Morbi pourraient être plafonnés à ~ 6 mmscmd, de sorte que les volumes I/C totaux globaux (nécessitant du GNL) sont à ~ 8 mmscmd.

Réduction du BPA FY22E de ~ 28% sur des volumes et des marges inférieurs à 2HFY22E : bien que nous ayons réduit les volumes industriels 2HFY22E (conformément à une exposition Spot LNG acceptable), nous avons également intégré une marge EBITDA 2HFY22E inférieure de 4 Rs/scm intégrant Spot LNG à 22 $/mmbtu et une autre hausse des prix de Rs 5/scm par GUJGA (serait toujours au même niveau que le propane et les clients de Morbi ont également pris une hausse de 10 à 12% en septembre).

Nous avons maintenu le BPA FY23-24E globalement inchangé : comme Spot LNG est susceptible de se normaliser après l’hiver, les marges pourraient rebondir (base élevée des prix du PNG industriel créée par GUJGA) tandis que la croissance des volumes devrait également reprendre compte tenu de la demande sous-jacente (temporairement affectée par le fret élevé/ frais de gaz).

Maintenir « acheter », mais les bénéfices à court terme pourraient être volatils : alors que la hausse du Spot LNG pourrait rester un excédent à court terme, nous nous attendons à ce que le 2QFY22E soit solide compte tenu d’une exposition au comptant plus faible (en raison de volumes plus faibles). Bien que les perspectives de bénéfices 2HFY22E soient assombries par une hausse du Spot LNG conduisant à notre dégradation de 28% du BPA FY22E, nous pensons que la base élevée des prix industriels rassurerait les marges l’année prochaine, car Spot LNG se normalise probablement après l’hiver par rapport aux niveaux extrêmement élevés actuels, même si < 10 $ US/mmbtu Spot LNG semble difficile compte tenu d'un marché tendu.

