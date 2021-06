L’Ebitda était en ligne à Rs 3.2b (+30% YoY). PAT est entré à Rs 2,1b (+28 % en glissement annuel), avec un taux d’imposition à 25,8 %.

4QFY21 – en ligne avec nos estimations: les volumes sont en ligne avec notre estimation à 2.9mmscmd (+ 4% YoY / QoQ). L’Ebitda/scm s’élevait à Rs 12,1 (v/s Rs 12,4 au 3QFY21 ; +26% YoY). La marge brute est restée stable en QoQ à Rs 17,7/scm (+16% en glissement annuel), tandis que les charges d’exploitation ont modérément augmenté la QoQ à Rs 4,9/scm (v/s Rs 4,5 en 3QFY21 ; stable en glissement annuel). Les volumes de GNC s’élevaient à 2 mmscmd (+2% YoY; +7% QoQ). Les volumes PNG sont arrivés à 0,9 mmscmj (+ 8% en glissement annuel; -2% QoQ). Les volumes intérieurs de la PNG ont chuté de 10 % QoQ à 0,46 mmscmd – la demande de cuisine domestique ayant diminué avec l’ouverture de bureaux.

L’Ebitda était en ligne à Rs 3.2b (+30% YoY). PAT est entré à Rs 2,1b (+28 % en glissement annuel), avec un taux d’imposition de 25,8 %. FY21 – les marges augmentent ; les volumes génèrent un impact : l’Ebitda s’est établi à Rs 9,3 milliards (-11% en glissement annuel) malgré l’augmentation de l’Ebitda/scm à Rs 11,6 (v/s Rs 9,7 en FY20). Les volumes, en baisse de 25 % en glissement annuel à 2,2 mmscmd, ont mené l’impact. Les volumes de GNC ont chuté de 34% en glissement annuel à 1,4 mmscmd. Les volumes PNG étaient stables en glissement annuel à 0,8 mmscmd (les volumes domestiques PNG ont contribué à une croissance de 15 %, tandis qu’une baisse a été observée dans l’industrie/le commerce en PNG). PBT/PAT se situait à Rs 8.3b/Rs 6.2b (-15% YoY/-22% YoY). La société a annoncé un dividende final de Rs 14/action (en plus du dividende intérimaire de Rs 9/action), totalisant Rs 23/action au cours de l’exercice 21.

Évaluation et vue – maintenir Acheter : La société s’est fixé comme objectif une croissance du volume à long terme de 5 à 6 % par an. La croissance serait principalement tirée par le développement du Raigad GA, qui a un potentiel de volume total d’environ 0,5 mmscmd au cours des 3 à 4 prochaines années. La pénétration commerciale de la PNG dans les GA de MAHGL n’est que d’environ 20 % ; comme l’infrastructure du pipeline est déjà en place et que seule la connectivité du dernier kilomètre est requise, cela présente un potentiel de hausse des volumes. Cela dit, MAHGL a souligné que les ajouts de stations CNG à Mumbai (GA1) et Thane Urban (GA2) s’avèrent être un défi en raison de la rareté des terrains disponibles.

L’action se négocie à 14x FY23E EPS de Rs 81, avec un rendement en dividendes de ~ 3% pour FY22/FY23E. Nous maintenons Buy compte tenu des valorisations attractives de la société.

