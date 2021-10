Coin des analystes : Maintenir l’ajout sur CEAT avec un prix cible révisé de 1 480

Le PAT ajusté a baissé d’environ 79 % en glissement annuel à ₹ 363 millions en raison d’une augmentation des dépenses d’absorption des coûts fixes (D&A) (en hausse d’environ 44 % en glissement annuel).

La performance de CEAT au T2FY22 a été inférieure aux attentes du consensus et la rentabilité a souffert (en baisse de ~79% en glissement annuel) principalement en raison de la compression de la marge brute (en baisse de 975 points de base en glissement annuel). La dynamique de croissance continue d’être tirée par la croissance organique des segments CV et PV couplée à de nouvelles commandes de PV (par exemple Nissan Magnite, Renault Kiger, Mahindra Thar). Les perspectives pour le S2FY22 restent mitigées en raison des inquiétudes sur le ralentissement potentiel de la demande causé par les réductions de production OEM en raison de pénuries de puces.

Cependant, les marges devraient s’améliorer au second semestre car les hausses de prix sont plus favorables tandis que les coûts des intrants se sont un peu ramollis (prix du caoutchouc à Bangkok en baisse d’environ 23 % depuis le premier trimestre de l’exercice 22). Côté bilan, la dette consolidée s’élève à ~ 20 milliards de yens (FY21 : ~ 14,2 milliards de yens). L’intensité des dépenses d’investissement du CEAT devrait culminer au cours de l’exercice 22 ; nous nous attendons à ce que la génération de FCF s’améliore au cours de l’EX23E (~₹2 milliards/~4% de rendement FCF). Maintenir AJOUTER.

Faits saillants du trimestre : le chiffre d’affaires a augmenté d’environ 24 % en glissement annuel pour atteindre environ 24 milliards de yens grâce à une croissance plus rapide du segment OEM (la part des revenus a augmenté de 200 points de base en glissement annuel au premier semestre de l’exercice 21). La marge brute a diminué de 975 points de base en glissement annuel à 36,9 % en raison de la hausse des coûts des matières premières. La baisse de la marge EBITDA a été réduite à 8,9% (baisse de 589 pb en glissement annuel) en raison de la baisse des coûts de personnel (en baisse de 110 pb en glissement annuel) et de la baisse des autres dépenses de 276 pb en raison d’un contrôle plus strict des coûts et des dépenses publicitaires potentiellement inférieures. Le PAT ajusté a baissé d’environ 79 % en glissement annuel à ₹ 363 millions en raison d’une augmentation des dépenses d’absorption des coûts fixes (D&A) (en hausse d’environ 44 % en glissement annuel).

Concentration sur la croissance à la pointe de l’industrie : la direction continue de se concentrer sur la réalisation d’une croissance supérieure à celle de l’industrie, menée par a) une part plus élevée dans le segment des SUV compacts à forte croissance dans les PV grâce à la nouvelle capacité Halol ; b) les innovations de nouveaux produits (c’est-à-dire SecuraDrive) sont susceptibles de générer des gains de parts de marché chez les équipementiers existants (par exemple Hero Motocorp, Mahindra) ; et c) une forte augmentation des dépenses d’investissement pour FY22E-23E est susceptible d’être ~ ₹18-19bn (FY21 : ₹6,4bn) ; l’expansion de la capacité TBR à haut volume serait le principal moteur des gains de parts de marché dans le segment des CV.

Maintenir AJOUTER : nous apprécions le plan de CEAT visant à stimuler la croissance via des gains de parts de marché (innovations de produits, ajouts de nouveaux clients) tout en se concentrant sur les marges ; cependant, une intensité d’investissement soutenue et un pouvoir de fixation des prix plus faible dans l’industrie sont susceptibles de réduire la production de FCF et d’augmenter l’effet de levier (FY23E : ~22 milliards de yens). Il est peu probable que l’amélioration du RoCE dépasse 15 % au cours de l’EX24E, limitant ainsi l’expansion potentielle de la valorisation. Nous avons réduit nos bénéfices pour l’EX22E/FY23E d’environ 34/11 %, respectivement, en raison d’une forte augmentation des coûts fixes inférieurs à l’EBITDA (par exemple, les charges d’amortissement). L’action a un rendement FCF modeste (~4%) sur la base de l’exercice 23E. Nous introduisons FY24 et le roulement à Sep’23E et nous avons réduit le multiple cible pour les activités indiennes à 13x FY23E EPS (auparavant : 14x) de 112 . Nous maintenons notre note ADD avec un objectif de cours révisé de 1 480 (auparavant : 1 487 ).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.