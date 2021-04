Coin des analystes: mettez à niveau Hero MotoCorp pour “ ajouter ”, Gogoro JV pour lancer des véhicules électriques

Les véhicules de marque Hero seraient alimentés par des batteries interchangeables Gogoro.

Hero MotoCorp (HMCL) et le taïwanais Gogoro Inc. ont annoncé une joint-venture pour collaborer au développement d’un réseau d’échange de batteries en Inde basé sur la plate-forme technologique de ce dernier. Les véhicules de marque Hero seraient alimentés par des batteries interchangeables Gogoro.

Gogoro est un leader mondial de l’échange de batteries urbaines et de l’innovation en matière de mobilité intelligente. Ce partenariat pourrait contribuer à l’acceptation des produits EV de HMCL, car le coût en capital du client pourrait être considérablement réduit (nous prévoyons ~ 30 à 40%), car les véhicules peuvent également être vendus sans batterie. Nous pensons que la batterie en tant que service (BaaS) pourrait être une source de revenus supplémentaire pour la JV; l’accès à celui-ci à l’avenir sera également offert à d’autres OEM. Récemment, d’autres OEM, comme Honda, Yamaha, KTM, Piaggio, avaient également annoncé la mise en place d’un consortium pour les batteries remplaçables.

Nous pensons que cette JV fonctionnera probablement aux côtés d’autres investissements HMCL EV (Aether). Les valorisations sont attractives (14x BPA FY23E). Passez à ADD. La JV lancerait des véhicules électriques (VE) de marque Hero avec la technologie de batterie Gogoro et mettrait également en place des plates-formes d’échange de batteries à travers l’Inde. Il s’agit de la première JV de Gogoro en dehors de Taïwan et promet d’être une solution gagnant-gagnant pour les deux sociétés étant donné la taille de HMCL aux côtés de la technologie de batterie de Gogoro, en échangeant l’architecture.

Gogoro Network est une plate-forme d’échange de batteries hyper-efficace mondialement reconnue avec plus de 375 000 véhicules et 2 000 stations d’échange de batteries. Il gère 265 000 échanges de batteries quotidiens avec un total de> 174 millions de swaps à ce jour. Gogoro Network combine la puissance de la connectivité, de l’IA et de l’apprentissage automatique.

Le partenariat pourrait répondre au besoin de solutions de mobilité durables et abordables qui pourraient aider à accélérer le passage aux VE en Inde. Tirer parti de la force du marché de Hero avec les innovations de pointe de Gogoro en matière de remplacement de batterie peut potentiellement conduire à une réduction du coût initial du véhicule (potentiellement ~ 30 à 40%) pour le client.

