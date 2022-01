La disponibilité du charbon de liaison permet une qualité constante de la production de gaz de synthèse et permet le bon fonctionnement du DRI – le coût actuel de la production de gaz de synthèse est de 5 à 6 $/mmbtu.

Nous avons visité l’usine d’Angul de Jindal Steel and Power (JSPL). L’usine a beaucoup évolué et s’est beaucoup améliorée depuis notre première visite en CY09. La disponibilité du charbon de liaison permet une qualité constante de la production de gaz de synthèse et permet le bon fonctionnement du DRI – le coût actuel de la production de gaz de synthèse est de 5 à 6 $/mmbtu. La configuration actuelle de BF (4,2 mtpa) et DRI (1,8 mtpa) se reflète pour s’étendre davantage de 6 mtpa, portant la capacité d’Angul à 12 mtpa (tableau 1). En aval, il y aura un broyeur à bandes à chaud (HSM) et une coulée de plaques minces.

Il existe des plans éventuels (et une disponibilité adéquate des terres) pour porter la capacité à 30 mtpa. 2300 acres de terrain sur lesquels se trouvent 6 mtpa ont l’infrastructure nécessaire pour étendre la capacité à 18 mtpa. Une connectivité ferroviaire adéquate ne semblait pas mettre l’accent sur l’évacuation (contrairement à Link). Alors que la direction cherche à renforcer ses capacités grâce à des régularisations internes et à limiter la dette nette à 1,5 fois l’EBITDA à tout moment, l’exécution est rarement aussi linéaire que le plan le semble. Nous mettons à jour JSPL pour « ajouter » à partir de « conserver ».

Voyage vers des émissions de carbone plus faibles : JSPL a réduit ses émissions de CO2 de 2,76 te/tcs il y a quelques années à 2,5 te/tcs au cours de l’exercice 21 et vise à les réduire à 2 d’ici CY30. La feuille de route pour y parvenir comprend i) une réduction du torchage des gaz à mesure que davantage de gaz est consommé dans l’aciérie. Cette mesure, les guides de gestion peuvent réduire l’équivalent de 1 000 tpj de réduction de la consommation de charbon. La consommation quotidienne actuelle de charbon de JSPL est d’environ 10 000 tonnes par jour ; ii) JSPL prévoit d’augmenter le DRI dans le mélange de fer. Actuellement 70-80% est HM et 20% est DRI. L’entreprise essaie d’augmenter le DRI à 50 % ; iii) Des efforts sont également déployés pour introduire le gaz de synthèse dans le BF. Avec l’introduction du gaz de synthèse, la société prévoit de réduire de 50 kg la consommation de coke (15 % de production de CO2 en moins) iv) L’introduction d’une usine de granulés dans le complexe sidérurgique permet une meilleure utilisation des gaz BF et des fours à coke et réduit davantage la consommation de LDL et v) la mise en service du pipeline de boues de Barbil à Angul permettrait un meilleur contrôle des émissions de portée trois grâce à une réduction des besoins de transport.

Principaux leviers de marge ciblés par la direction : avec l’introduction d’un pipeline à lisier, JSPL peut économiser environ 1 000/te d’acier sur les coûts de transport. De plus, avec la mise en service du laminoir à bandes à chaud (HSM), la direction s’attend à améliorer le mix et à obtenir un EBITDA supplémentaire de 5 000/te sur 3 mtpa de HSM (à mettre en service d’ici le 23 février) -15 milliards sur ~ 13-14 mtpa de volumes d’acier . JSPL met également en place 12 mtpa supplémentaires d’usine de granulés à Angul, ce qui, lors de la mise en service de la prochaine expansion d’acier de 6 mtpa, permettra toujours à JSPL ~ 5-6 mtpa d’exportations supplémentaires de granulés. Cela permettra de maintenir les marges existantes (dérivées) de 1 000/te provenant de la vente externe de pellets.

Évaluation et principaux risques : nous mettons à niveau JSPL vers ADD de HOLD avec un prix cible révisé de 433 parts (P/B implicite de 1,1x sur le P/B FY23E). L’amélioration du P/B reflète l’amélioration sous-jacente du RoE suite à la cession de l’activité électricité. Les risques à la hausse sont i) plus forts pour les prix de l’acier à plus long terme – l’antithèse de la cyclicité et ii) une montée en puissance meilleure que prévu dans les opérations d’électricité. Ces deux facteurs peuvent encore accélérer le désendettement auquel nous nous attendons actuellement. Les principaux risques à la baisse sont i) une forte correction des prix de l’acier ii) les risques réglementaires et iii) l’annonce d’une augmentation des investissements.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.