Les principaux risques sont le ralentissement de la consommation lié à la performance économique et le risque d’homme clé.

La croissance du chiffre d’affaires domestique de 14% n’a pas été enthousiasmante (inférieure au consensus ainsi qu’aux estimations de l’I-SEC) dans le contexte d’une base de soutien (TCAC 2 ans : +8%). Alors que les marges brutes ont été favorables, la hausse des coûts logistiques et la normalisation des dépenses marketing (à notre avis) ont pesé sur les marges d’ebitda. Nous pensons que la croissance de la nutrition infantile a été légèrement inférieure – nos principaux travaux de recherche avec l’équipe I-SEC Pharma (lien) ont indiqué des taux de natalité probablement plus faibles au cours de l’année 21, un vent contraire potentiel pour le segment. Les plans d’expansion semblent être sur la bonne voie avec Rs 10 milliards sur les Rs 26 milliards proposés déjà investis. Notre vision positive à long terme est intacte, tirée par (1) le vent arrière structurel de la propension croissante des consommateurs à consommer des aliments emballés, (2) l’investissement continu derrière les marques, (3) l’accent renouvelé sur l’expansion de la distribution, en particulier dans les zones rurales et le commerce électronique et (4 ) augmentation significative des dépenses d’investissement (Rs 26 milliards prévus sur CY20-23 soit = ​​dépenses d’investissement cumulées de CY12-19).

La cote des actions reste à « hold », pour le moment.

Croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires domestique : Chiffre d’affaires / EBITDA / PAT récurrent a augmenté de 14% / 9% / 11% en glissement annuel. Cependant, sur un TCAC de deux ans, les performances n’étaient en fait pas passionnantes (base favorable en raison de la perturbation de Covid) – les revenus et l’EBITDA n’ont augmenté que de 8 %. Les ventes intérieures ont augmenté de 13,7%. Cette performance a été tirée par le volume et la croissance diversifiée tirée par le mix. Les ventes à l’export ont encore augmenté de 17,7% sur une base faible (2QCY20 : en baisse de 9%). Nestlé a mis en évidence des produits clés tels que Maggi Noodles, Kitkat, Munch, sauces, Masalaa-e-Magic ont affiché une forte croissance à deux chiffres. Nous pensons que l’activité nutrition infantile est restée faible. En plus de se concentrer davantage sur les zones rurales (mis en évidence lors de la dernière interaction), Nestlé se concentre également sur les canaux émergents de commerce électronique et hyperlocal. Le commerce électronique a augmenté de 105 % (CY20 : + 111 %) et a contribué à environ 6,4 % du chiffre d’affaires national, ce qui reste une marge de progression ; hyperlocal (canal de commerce rapide) a également augmenté de 147% en glissement annuel.

Valorisation et risques : nous avons réduit nos estimations de bénéfices d’environ 4 % ; modélisation des revenus / EBITDA / TCAC PAT de 14 / 17 / 18 (%) sur CY20-22E. Maintenir la cote « conserver » avec un prix cible basé sur le DCF de Rs 17 500. Les principaux risques sont le ralentissement de la consommation lié à la performance économique et le risque d’homme clé.

Marges brutes plus élevées compensées par une augmentation des charges d’exploitation : la marge brute a augmenté de 60 points de base en glissement annuel à 56,8 % en raison de réalisations plus élevées et d’avantages mixtes partiellement compensés par la pression de la RM : l’inflation du pétrole et des matériaux d’emballage tandis que les prix du blé et des produits laitiers sont largement favorables. Cependant, les autres dépenses ont augmenté de 280 points de base en partie en raison (1) des coûts logistiques plus élevés et (2) de la normalisation des dépenses marketing, à notre avis. Les frais de personnel ont baissé de 120 points de base (le trimestre de base avait des incitations plus élevées en raison de Covid). Cela s’est traduit par une contraction de 100 points de base de la marge d’EBITDA. PBT a augmenté de 8% en raison de la baisse des autres revenus (en baisse de 7% en glissement annuel sur des rendements plus faibles).

