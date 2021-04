Coin des analystes: «Neutre» sur le Dr Reddy’s; l’entreprise obtient des droits pour 250 millions de doses de Spoutnik

Nous continuons à évaluer DRRD à 25x 12M de bénéfices à terme pour arriver au prix cible de Rs 5 410. Nous maintenons Neutre à une hausse limitée par rapport aux niveaux actuels.

Le Comité d’experts du gouvernement sur le sujet (SEC) de l’Organisation centrale de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSCO) a récemment recommandé le vaccin Sputnik V COVID du RDIF pour l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) en Inde. Le Dr Reddy’s (DRRD) détient les droits exclusifs de commercialisation et de distribution des 250 premières doses de vaccins Sputnik V en Inde.

Compte tenu du scénario de base d’un plafond de prix de 2 $ par dose pour le vaccin, nous pensons que le potentiel de hausse des revenus est d’environ 300 millions de dollars pour la DRRD pour la durée du contrat. En conséquence, nous augmentons notre estimation du BPA pour la DRRD de 5% / 2% pour FY22 / FY23, en tenant compte de l’opportunité dans le secteur des vaccins.

Nous continuons à évaluer DRRD à 25x 12M de bénéfices à terme pour arriver au prix cible de Rs 5 410. Nous maintenons Neutre à une hausse limitée par rapport aux niveaux actuels.

Selon les rapports de presse, la SEC du CDSCO a recommandé l’EUA du vaccin Sputnik V COVID du RDIF en Inde. Compte tenu des recommandations, le contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) prendrait la décision finale d’approuver le vaccin. Par la suite, le vaccin serait disponible pour la commercialisation en Inde.

DRRD détient les droits exclusifs de commercialisation et de distribution des 250 premières doses de vaccin Sputnik en Inde. Alors que le prix est plafonné et que la distribution est également contrôlée par l’autorité gouvernementale pour les vaccins Covid, l’ouverture de la distribution des vaccins au marché privé peut conduire à de meilleurs prix et marges pour la DRRD.

De nombreux fabricants ont déjà signé un contrat pour produire le vaccin pour une utilisation mondiale et indienne. En supposant un plafond de prix actuel de 2 $ par dose pour le vaccin, nous pensons que le potentiel de hausse des ventes est d’environ 300 millions de dollars pour la DRRD pour la durée du contrat.

