Nous maintenons « hold » avec un prix cible révisé de Rs 182/action (Rs 114 plus tôt); l’augmentation du prix cible reflète l’envolée de la trajectoire prix du minerai de fer/EBITDA.

NMDC a annoncé un EBITDA meilleur que prévu au T4FY21 à Rs 42,4 milliards. La conversion de l’EBITDA en OCF de l’EX21 (83 %) a été la plus élevée depuis l’EX16. L’élément clé de la surprise de l’EBITDA a été une incidence de redevances plus faible que prévu de 1,5 milliard de roupies pour le quatrième trimestre de l’exercice 21 — implique 160 roupies/te sur des volumes de 9,3 millions (ex mines de kumaraswamy). Étant donné que l’incidence supplémentaire s’élève à 22,5%, nous demandons plus d’explications sur le même à l’appel prévu aujourd’hui. L’EBITDA/te à Rs 3 818 est prévu pour une autre augmentation au premier trimestre de l’exercice 22 ; semble point culminant compte tenu de l’augmentation de l’offre intérieure, de la demande de produits longs et du vent contraire des prix. Avec une prime supplémentaire de 22,5 % étendue à toutes les mines (à l’exception de Kumaraswamy), les risques pesant sur le modèle commercial ont considérablement diminué. Nous maintenons « hold » avec un prix cible révisé de Rs 182/action (Rs 114 plus tôt); l’augmentation du prix cible reflète l’envolée de la trajectoire prix du minerai de fer/EBITDA.

Des hausses de prix substantielles ont porté l’EBITDA à ~ Rs 3818/te contre Rs 2980/te QoQ : Q4FY21 a connu une augmentation de 29% QoQ et 20% YoY du volume des ventes. Le redémarrage de Donimalai le 21 février a permis aux ventes de Karnataka d’augmenter de 60% en glissement annuel et de 22% en QoQ (contribue désormais à 16% des ventes globales). Malgré la perturbation à l’échelle de l’industrie, les volumes du 21 mai pour NMDC à 3,3 millions sont louables. Les prix et l’EBITDA/te semblent cependant atteindre des sommets.

Principaux éléments notables pour le T4FY21 : 2,27 milliards de Rs de perte de crédit attendue ont été provisionnés pour l’EX21 (935 millions de Rs pour le T4FY21) dans d’autres dépenses – 2,34 milliards de Rs de provision pour créances douteuses et douteuses peuvent être constatées dans les flux de trésorerie. L’impact d’une redevance plus élevée (150 % de la redevance à payer) sur toutes les mines de minerai de fer de NMDC, à l’exception des mines de Kumaraswamy à Karnataka, est de 1,5 milliard de roupies pour la période en cours et est inclus dans les redevances et autres prélèvements.

Principaux changements de politique : Avec l’augmentation de l’incidence des redevances, le renouvellement des baux miniers et la continuité des risques miniers sont derrière la société. Le gouvernement indien subventionnait les exportations de NMDC vers le Japon et la Corée, qui ont effectivement cessé à partir du premier trimestre de l’exercice 22. Ainsi, le droit d’exportation de la NMDC devient 30%. Les exportations peuvent toujours se produire s’il est viable d’exporter avec un droit de 30%. Il n’y aura pas non plus de concessions distinctes de fret ferroviaire sur le minerai.

Valorisations et principaux risques : Nous maintenons notre note HOLD sur NMDC avec un objectif de cours révisé de Rs182/action (DCF). La valorisation est supérieure à ce que le RoE du cycle dicterait pour l’entreprise. Le renflement du RoE observé au cours des exercices 22/23E finira par se normaliser.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.